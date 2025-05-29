Welt: ФРГ намерена финансировать создание БПЛА дальнего радиуса для Украины

Германия планирует финансировать производство беспилотников дальнего радиуса действия для Украины. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По словам собеседников издания, в мае Украина уже обращалась к Минобороны Германии с просьбой профинансировать ударные беспилотники типа BARS и AN-196, а также беспилотники типа Flamingo. Это, как утверждается, было одобрено Германией. Стоимость проекта оценивается примерно в €400 млн.

О новом пакете помощи Украине от Германии стало известно 28 мая в ходе визита президента Владимира Зеленского в Берлин. В общей сумме €5 млрд направят на создание мощностей для производства дальнобойных вооружений, а также поставки систем ПВО и боеприпасов.