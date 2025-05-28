Путин попросил не привлекать «шаманов» к работе со спортсменами

Президент Владимир Путин поручил Минпорту навести порядок в системе медицинского сопровождения спортсменов. Говоря о проблемах в этой сфере, он напомнил о фигуристке Камиле Валиевой.

«Зачем шаманов привлекать каких-то, я не понимаю. Надо навести здесь порядок. Контроль должен быть со стороны государства? Это же не частная лавочка. Я прошу министра, — у нас министр одновременно возглавляет Олимпийский комитет, — как-то обратить на это внимание»,— сказал Владимир Путин на заседании совета по развитию физкультуры и спорта. Запись опубликована на сайте Кремля.

Как добавил президент, отдельные спортивные федерации привлекают к работе со спортсменами специалистов, «мягко говоря, спорных направлений». По его словам, такие практики ведут к ситуациям, которые происходили в том числе с теннисисткой Марией Шараповой и фигуристкой Камилой Валиевой.

«Так было, по-моему, с Марией Шараповой в свое время, когда она говорила: "Ну, врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять". Так было, по-моему, в фигурном катании, когда Валиева, которую обвинили в применении каких-то препаратов, — она тоже ничего не знала»,— пояснил Владимир Путин.

Мария Шарапова провалила допинг-пробу в марте 2016 года. В ее организме выявили мельдоний, который ВАДА запретило с января того же года. Адвокат пояснял, что Шарапова принимала препарат более 10 лет по рекомендации врача. Камила Валиева сдала положительную пробу в декабре 2021 года. Ее представители утверждали, что она не принимала допинг сознательно.