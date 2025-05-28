УНИКС повел со счетом 2:0 в серии за третье место play-off Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС выиграл второй подряд матч у «Локомотива-Кубани» в серии за третье место play-off Единой лиги ВТБ. Подопечные Велимира Перасовича на своей площадке победили со счетом 88:86.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «УНИКС» Фото: БК «УНИКС»

Напомним, что первая встреча также прошла в напряженной борьбе. В ней казанцы победили со счетом 97:90. В последнем матче в составе УНИКСа самым результативным игроком стал Девон Акун-Перселл, набравший 23 очка. У краснодарцев больше всех набрал Патрик Миллер — 21. Противостояние (серия за третье место длится до трех побед) продолжится 31 мая в Краснодаре. То есть в этот день УНИКС может завоевать бронзовые награды первенства.

За чемпионский титул (финал играется до четырех побед), напомним, сражаются «Зенит» и ЦСКА. Первая встреча грандов, в Санкт-Петербурге, завершилась в пользу армейцев. Вторая состоится в четверг также на площадке «Зенита».

Арнольд Кабанов