Тренер «Ахмата» не выдержал первого стыка

Первый стыковой матч за право в следующем сезоне выступать в высшем российском футбольном дивизионе между «Уралом» и «Ахматом» закончился редким ЧП. Сразу после поражения со счетом 1:2 в отставку подал тренер грозненцев Сергей Ташуев. Свое решение он объяснил желанием «помочь» команде перед ответной встречей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ташуев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Ташуев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В среду состоялись два первых стыковых матча за право выступать в следующем сезоне в высшем российском футбольном дивизионе, в которых клубы, игравшие в сезоне минувшем во втором по рангу дивизионе, принимали соперников, занявших 13-е и 14-е места в премьер-лиге. В обеих встречах хозяева добились сохраняющих максимальную интригу в парах побед с минимальным счетом. «Сочи» обыграл — 1:0 — «Нижний Новгород», а «Урал» — 2:1 – «Ахмат».

Екатеринбургский матч, в котором грозненцы уступили, ведя в счете после первого тайма, а во втором пропустив два гола, завершился редким ЧП.

После него «Ахмат» объявил о том, что в отставку, не дожидаясь ответной игры, подал его главный тренер Сергей Ташуев. Опытный тренер Ташуев возглавил этот клуб по ходу завершившегося 24 мая чемпионата, в сентябре прошлого года. Он заменил Магомеда Адиева, с которым команда крайне неудачно стартовала в турнире.

Объясняя свое решение, Сергей Ташуев сказал «Матч ТВ», что в екатеринбургском поражении «есть его вина» и «надо отвечать за результат». Он также выразил надежду, что его уход «поможет» команде. Вместо Ташуева в ответной встрече «Ахматом» будет руководить его помощник Федор Щербаченко. Эта игра состоится 31 мая.

При этом, кажется, существует вариант, при котором «Ахмат», даже проиграв по сумме двух матчей, сохранит место в премьер-лиге. Дело в том, что из нее исключили финишировавшие 12-ми «Химки», не прошедшие лицензирование в Российском футбольном союзе. Этот слот до сих пор не заполнен.

Алексей Доспехов