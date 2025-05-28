Житель Прикамья четыре года числился мертвым из-за ошибки ЗАГСа

В Индустриальный районный суд обратился 29-летний пермяк с заявлением об аннулировании актовой записи о его смерти. Как сообщает пресс-служба краевого суда, летом прошлого года при прохождении медицинской комиссии ему стало известно, что в медицинской базе «Промед» он числится в списке умерших с 2021-го. Актовая запись о смерти была составлена отделом ЗАГС на основании медицинского свидетельства Березниковского патолого-анатомического отделения ГБУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро».

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Суд установил, что в патолого-анатомическом отделении больницы было проведено вскрытие умершего пациента. Медицинское свидетельство и гистологическое исследование были внесены в стационарную карту пациента. Тело не было востребовано более двух недель и было захоронено на выделяемые государством средства. По мнению суда, умерший мог иметь доступ к данным заявителя, которые предъявил при госпитализации.

Индустриальный районный суд пришел к выводу о том, что запись о его смерти внесена в книгу записи актов гражданского состояния ошибочно. Решением суда справка признана недействительной.