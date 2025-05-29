Кандидаты войдут в приложение

Центризбирком (ЦИК) на заседании 28 мая определил девять пилотных регионов, где на сентябрьских выборах кандидаты смогут протестировать сервис дистанционного открытия избирательных счетов. Политики приветствуют новшество, поскольку до сих пор процедура открытия таких счетов не отличалась простотой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно недавно принятым поправкам к избирательному законодательству (см. “Ъ” от 14 февраля), возможность дистанционно открывать избирательные счета появится у всех без исключения кандидатов с января 2026 года, напомнил член ЦИКа Евгений Шевченко. В этом году онлайн-операции протестируют на губернаторских выборах в Пермском крае, Ленинградской и Ростовской областях, а также в отдельных округах на выборах регионального и местного значения в Татарстане, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае, Калининградской, Магаданской и Рязанской областях.

В ЦИКе утверждают, что благодаря разработанному в сотрудничестве со Сбербанком функционалу время, которое нужно затратить на открытие избирательного счета, сократится на 94%, а время получения выписок и справок — на 93%. Кроме того, полная реализация проекта позволит ежегодно экономить до 2,5 млн листов бумаги и сохранять от вырубки 312 деревьев.

В прошлом году кандидаты запросили у Сбербанка более 80 тыс. обширных выписок, продолжил господин Шевченко. Это огромное количество бумаги, которое банку нужно распечатывать, а ЦИКу — потом принимать, хранить и со временем утилизировать, посетовал член комиссии.

«Это просто грандиозные цифры,— восхитилась председатель ЦИКа Элла Памфилова.— Не будет вырублено 312 деревьев! А вы точно посчитали?» «Вместе со Сбербанком считали»,— заверил ее Евгений Шевченко. Он подчеркнул, что дистанционное открытие избирательных счетов — это только первый шаг, предпринятый для упрощения жизни кандидатов (выписки они тоже смогут получать онлайн). Впрочем, такая возможность не отменяет их права прийти в отделение Сбербанка и лично пройти все процедуры, добавил господин Шевченко.

Как следует из утвержденных ЦИКом методических рекомендаций об особенностях дистанционного открытия специальных избирательных счетов, опция будет доступна действующим клиентам системы «Сбербанк Онлайн» (с приложением, установленном на мобильном телефоне, из веб-версии этого сделать пока нельзя). Заявку на открытие счета желающие должны подавать в соответствующую избирательную комиссию. После того как она даст разрешение, данные кандидата будут переданы в банк, который, в свою очередь, проверит их и отправит ссылку для открытия счета, а также логин и пароль к личному кабинету. Сбербанк обещает создать специальную горячую линию для решения организационных вопросов по открытию счетов.

«Технологии наконец-то пришли в эту сферу,— поприветствовал новшество депутат Госдумы и лидер московского отделения "Справедливой России — За правду" Дмитрий Гусев.— В обычной жизни давно все те же самые процедуры делаются дистанционно, а как выборы — начинается квест». Неопытным кандидатам, например, на муниципальных выборах работа с избирательными счетами зачастую казалась «непреодолимым препятствием», и наступившая цифровизация заметно облегчит эту процедуру, добавил господин Гусев.

Анастасия Корня, Григорий Лейба