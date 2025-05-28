Тренер «Ахмата» Ташуев покинул пост после поражения в первом стыковом матче

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев подал в отставку сразу после поражения (1:2) от екатеринбургского «Урала» в первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Он об этом он объявил на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ташуев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Ташуев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я сегодня улечу домой, на следующий матч без меня команда будет готовиться. Надеюсь, что мой уход поможет. Принял решение сейчас в раздевалке, посмотрел ребятам в глаза и понял», — заявил Ташуев.

Ответный матч пройдет 31 мая в Грозном. Как сообщила пресс-служба «Ахмата», команду будет готовить тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2024 года, ранее руководил клубом в сезоне-2022/2023.

В завершившемся сезоне «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Таисия Орлова