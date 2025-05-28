Решение по замене «Химок» в РПЛ примут на исполкоме РФС

Окончательное решение относительно того, кем заменить подмосковный футбольный клуб «Химки» в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), примет исполком Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, слова которого приводит пресс-служба РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напомним, что апелляционный комитет РФС в среду принял решение отклонить жалобу «Химок» и оставить в силе решение об отказе в выдаче команде лицензии для участия в РПЛ в новом сезоне. Решение было мотивировано тем, что «Химки» нарушили финансовый регламент. У клуба образовалась значительная задолженность по зарплате перед футболистами. По итогам минувшего чемпионата России команда заняла 12-е место.

«Согласно регламенту РПЛ, клубы, завоевавшие по спортивному принципу право выступать в чемпионате, но не получившие лицензию РФС или отказавшиеся от участия, к чемпионату не допускаются. В подобных случаях решением исполкома РФС могут быть заменены, при этом преимущество имеют клубы, выступавшие в РПЛ, перед клубами, выступавшими в сезоне 2024–2025 годов в Первой лиге»,— приводит слова Митрофанова служба коммуникаций РФС. «Окончательное решение по замене "Химок" в следующем сезоне РПЛ примет исполком или бюро исполкома РФС, принимая во внимание все обстоятельства».

Арнольд Кабанов