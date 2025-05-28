В Испании задержали бывшего госсекретаря МВД по делу о преступной группировке

Полиция Испании задержала нескольких человек в рамках расследования дела о преступной организации, отмывании денег и взломе информационных систем, пишет El Independiente. Среди задержанных — бывший государственный секретарь Франсиско Мартинес, хакер Хосе Луис Уэртас, блогер Альваро Мартин (известный под ником Valyrio), а также четвертый фигурант, имя которого не раскрывается.

Полиция считает, что фигуранты похищали конфиденциальные данные государственных и частных структур и продавали их третьим лицам. Подозреваемые предстанут перед судом в ближайшие дни.

Хосе Луис Уэртас стал известен в 2023 году. Он взломал систему Генерального совета судебной власти Испании и похитил данные 500 тыс. человек, которые по итогу продал в даркнете. Тогда полиция в своих отчетах называла 19-летнего хакера «угрозой национальной безопасности». За преступление он провел под арестом несколько недель: после задержания согласился сотрудничать со следствием и предоставил доступ к криптовалютному кошельку, на котором был почти миллион евро.

Хакер имел проблемы с законом еще до своего совершеннолетия — он взламывал городские и государственные интернет-системы. Однажды его адвокатом был Франсиско Мартинес, который во время очередного судебного разбирательства создал для Уэртаса две компании. По данным источников газеты, нынешнее расследование в отношении господина Мартинеса касается только факта создания этих компаний, в управлении которых он не участвовал.