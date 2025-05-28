В Липецке с июня вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 июня в Липецке планируется повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новый тариф составит 36 руб. при оплате наличными и 31 руб. при использовании электронных средств платежа. Сейчас сумма проезда составляет 34 руб. и 29 руб. соответственно.

В Воронеже планируется повышение тарифа на проезд с 1 июля. Его сумму хотели определить после оценки расчетов экспертами регионального министерства тарифов. Текущая стоимость равна 31 руб. при оплате картой и 33 руб. — наличными.

В Белгороде индексация уже прошла. С 1 февраля этого года цена проезда выросла до 30 руб. при оплате наличными и до 25 руб. при использовании электронных средств платежа. Эта мера коснулась и Орла, где проезд за «безнал» подорожал до 29 руб., а за наличные — до 32 руб.

В Тамбове с прошлого года установлен тариф на уровне 27 и 29 руб. — при оплате картой и наличными соответственно. В Курске тарифы на проезд в общественном транспорте решили сохранить на уровне действующих — 27 руб. и 33 руб.

Анна Швечикова