В Орле с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте

Депутаты горсовета Орла утвердили подорожание проезда в общественном транспорте на 4 руб.: с 25 до 29 руб. при оплате картой и с 28 до 32 руб. при наличном расчете. Изменения вступят в силу 1 января 2025 года, сообщили в мэрии облцентра.

Также с 550 до 600 руб. вырастет стоимость льготного проездного, рассчитанного на 50 поездок.

В горадминистрации подчеркнули, что подорожание проезда инициировали перевозчики. «Необходимость продиктована значительным ростом затрат на обслуживание автопарка и закупку новой техники, увеличением затрат на оплату труда, прочими расходами»,— пояснили в мэрии.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Орла повышали 1 января 2024 года — на 3 руб.

Алина Морозова