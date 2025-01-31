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Стоимость проезда в Белгородской агломерации с 1 февраля вырастет на 5 рублей

В Белгородской агломерации с 1 февраля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте: с 25 до 30 руб. при расчете наличными, с 20 до 25 руб. при оплате картой. Новый тариф будет действовать до 1 февраля 2026 года. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-губернатор Владимир Базаров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В последний раз цены на проезд в Белгородской агломерации повышали в 2019 году. За это время выросли затраты на топливо, смазочные материалы и зарплату водителей — все это учитывалось при формировании нового тарифа.

Господин Базаров пояснил, что перевозчики получают доход за счет госконтрактов и оплаты проезда пассажирами. По его данным, компаниям дополнительно к тарифу необходимо 4 млрд руб., а общая стоимость заключенных контрактов составляет 1,2 млрд руб.

«Учитывая повышение тарифа, это позволит нормально существовать предприятию, но, к сожалению, в этих деньгах не заложено развитие»,— отметил замгубернатора.

Накануне стало известно, что с 1 февраля перевозкой пассажиров в Белгородской агломерации займутся шесть местных транспортных компаний. Они будут обслуживать 130 маршрутов. Перевозить пассажиров будут 507 автобусов.

Анастасия Колпачева

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