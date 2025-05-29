Санкции спутали сети

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и расторг договор с «дочкой» агрохолдинга «Таврос» на подключение к газовым сетям завода по хранению и переработке гороха в Благовещенске. «Таврос» планировал открыть завод в Башкирии стоимостью 5,6 млрд руб. в 2023 году, но из-за изменившейся международной обстановки и санкций строительство было заморожено. К тому времени «Газпром газораспределение Уфа» успело разработать проект газификации. Не получив от информации о судьбе проекта, подрядчик потребовал расторжения договора через суд. Суд с требованиями согласился, но взыскал в пользу «Тавроса» часть неотработанного аванса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газификация завода "Тавроса" по переработке гороха не пригодилась из-за санкций

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Газификация завода "Тавроса" по переработке гороха не пригодилась из-за санкций

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

ПАО «Газпром газораспределение Уфа», занимающееся газоснабжением потребителей в Башкирии, в судебном порядке добилось расторжения договора о газификации завода по хранению и переработке желтого гороха в Благовещенске, который собиралось построить ООО «Таврос Экопульс» (входит в агрохолдинг «Таврос», владеющий рядом растениеводческих, мясоперерабатывающих предприятий в Башкирии).

О планах открыть завод впервые заговорили в начале 2021 года. «Таврос Экопульс» получил под строительство 23,3 га на юго-востоке Благовещенска (в 700 м от берега реки Белой). Инвестиции в проект оценивались до 5,6 млрд руб.

Запустить предприятие планировалось в 2023 году. Предполагалось, что оно будет выпускать до 6,3 тыс. тонн в год нативного крахмала, до 25,1 тыс. тонн модифицированного крахмала, 11,9 тыс. тонн протеина и 33,1 тыс. тонн клетчатки.

9 марта 2021 года «Таврос Экопульс» и «Газпром газораспределение Уфа» заключили договор о газификации будущего предприятия. Заказчик должен был подготовить сеть газопотребления и оборудование к подключению и заплатить за присоединение около 16,3 млн руб. В свою очередь, подрядчик должен был в течение двух лет подготовить проектно-сметную документацию и подвести газораспределительные сети к участку заказчика.

Позже по просьбе «Тавроса» стороны договорились о продлении срока до конца 2023 года, но в июле 2022 года заказчик объявил о приостановке строительства в связи «со сложившейся геополитической обстановкой и усилившимся санкционном давлением». Компания обещала уведомить о сроках возобновления работ, однако до конца 2024 года этого так и не сделала.

К тому времени «Газпром газораспределение Уфа» провело проектно-изыскательные работы на 2,2 млн руб. и получило 2,5 млн руб. в качестве аванса.

В апреле 2024 года, когда прописанные в договорах и дополнительном соглашении сроки вышли, подрядчик направил «Тавросу» претензию с предложением расторгнуть договор, однако письмо осталось без ответа. Тогда «Газпром газораспределение Уфа» обратилось с иском о расторжении договора в арбитражный суд Башкирии.

Возражая против претензий подрядчика, «Таврос Экопульс» обратился со встречным иском, в котором требовал предоставить проектно-сметную документацию на технологическое присоединение и взыскать 279,8 тыс. руб. излишне перечисленного аванса.

Согласившись с доводами «Газпром газораспределение Уфа», арбитражный суд принял во внимание то обстоятельство, что подрядчик не мог в одностороннем порядке отказаться от выполнения обязательств, так как заказчик обещал предупредить о возобновлении работ. Что касается требований встречного иска, то, по мнению суда, в договоре о подключении к газовым сетям и утвержденных правительством России правилах подключения не прописана обязанность подрядчика передать проектную документацию заказчику.

Кроме того, говорится в решении, сеть газораспределения до границ участка будущего завода будет являться собственностью не заказчика, а подрядчика, а вместе с нею и проектная документация.

С доводами «Тавроса» о возврате излишне уплаченного аванса суд согласился.

В пресс-службе группы компаний «Таврос» вчера заявили о согласии с расторжением договора.

В «Газпром газораспределение Уфа» от комментариев отказались.

По мнению гендиректора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, суд принял юридически обоснованное и соответствующее законодательству решение. «В целом обозначенная судом позиция соответствует современным тенденциям российской судебной практики, которая показывает, что суды все чаще отказываются признавать санкции форс-мажором и освобождать должников от ответственности, и этот случай также демонстрирует следованиЕю этому подходу»,— добавила эксперт.

По мнению Владимира Абрамова, юриста «ВМ-Право и консалтинг», суд правильно оценил обстоятельства спора. «Шансы оспорить решение невысоки, поскольку суд всесторонне исследовал доказательства и дал надлежащую правовую оценку установленным фактическим обстоятельствам дела»,— полагает он.

Идэль Гумеров