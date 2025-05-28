Гладков присвоил Поддубному звание почетного гражданина Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков присвоил звание почетного гражданина региона военному корреспонденту Евгению Поддубному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На церемонии награждения господин Поддубный назвал Белгородскую область «настоящей засечной чертой» и «ратным краем». Он отметил, что жители региона не должны забывать, что они — «потомки победителей». «И наши дети тоже должны вырасти с этим священным чувством. Время тяжелое, бесспорно. Время, которое требует от нас лучших качеств. Требует от нас чуть большего, чем, может быть, от других поколений»,— сказал военкор.

«Звание почетного гражданина Белгородской области для меня огромная честь и я безмерно благодарен за эту оценку своей службы»,— заключил он.

Евгений Поддубный родился и вырос в Белгороде. Окончил Белгородский государственный университет (БелГУ) по специальности «психология». С 2011 года он работает корреспондентом ВГТРК. За это время военкор побывал в горячих точках на Северном Кавказе, в Грузии, Афганистане, на Ближнем Востоке и Украине. С 2022 года состоит в рабочей группе по мобилизации при президенте.

7 августа 2024 года, на следующий день после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, автомобиль с Евгением Поддубным атаковал FPV-дрон. Журналиста госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из курских больниц, а после доставили в НИИ имени Склифосовского в Москву. У военкора диагностировали ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Он был выписан 13 сентября. В декабре президент Владимир Путин вручил господину Поддубному «Золотую медаль» Героя России. Он стал первым в истории современной отечественной журналистики военкором, удостоенным этого звания.

Полина Мотызлевская