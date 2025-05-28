Воронежская предпринимательница попытается отстоять недострой у реки Усмань

Индивидуальная предпринимательница Ирина Фомина подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Воронежской области о признании самовольной постройкой объекта незавершенного строительства у базы отдыха «Смена» на севере Воронежа. Жалоба еще не принята к рассмотрению, следует из материалов дела. В конце апреля арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск мэрии облцентра к Ирине Фоминой о признании самовольной постройкой объекта незавершенного строительства у базы отдыха «Смена» на севере Воронежа и обязал ответчицу в течение 30 дней снести его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Мы решили подать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию в связи с тем, что арбитражный суд Воронежской области принял решение, игнорируя тот факт, что Ирина Фомина предпринимала все необходимые шаги с 2021 года для получения разрешительной документации, а две государственных экспертизы в рамках дела подтвердили, что спортивно-оздоровительный комплекс возведен с соблюдением всех норм. Согласно позиции Верховного суда, если постройка расположена на земельном участке, находящимся в собственности, соответствует установленным требованиям, ее сохранение не нарушает права третьих лиц, то она подлежит узаконению»,— пояснила адвокат госпожи Фоминой Алена Ивочкина и подчеркнула, что снос — это крайняя мера, которая допускается только в том случае, если нет возможности сохранить постройку.

Предметом спора является двухэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв. м, построенное на 82%. Оно расположено на участке на 6 тыс. кв. м в собственности предпринимательницы. Мэрия Воронежа инициировала разбирательство в августе 2023 года. В том же месяце суд зарегистрировал встречное заявление. По данным ЕГРН, земля расположена в границах территории сильного затопления водами реки Усмань, в том числе при половодьях и паводках. Объекты капстроительства на таких участках должны быть обеспечены сооружениями и (или) методами инженерной защиты от негативного воздействия вод.

Региональный Госстройнадзор установил факт возведения объекта капстроительства без согласований и разрешения на строительство от городских властей. В последнем дважды было отказано из-за отсутствия результатов инженерно-геодезических изысканий, градостроительного плана земельного участка, согласования аэродрома, экспертизы проектной документации и сведений о методах инженерной защиты территорий от негативного воздействия вод в ней. Кроме того, установлено, что объект появился «в непосредственной близости от искусственного водоема, организованного в виде заводи путем отведения вод из русла реки Усмань». Предпринимательница ранее указывала, что спор возник «не в строительной области, а в области применения экологических и земельных норм в связи с нахождением спорного участка в зоне подтопления».

В апреле прокуратура Воронежской области направила в Железнодорожный райсуд облцентра уголовное дело в отношении Ирины Фоминой и Ивана Попенкова об уничтожении 25 га заливного луга у базы отдыха «Смена» на севере города. Ивана Попенкова судят по обвинению в нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ), и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), Ирину Фомину — за организацию этих же преступлений. Кроме того, Ивану Попенкову вменяют фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч.1 ст. 303 УК РФ). По данным Rusprofile, Иван Попенков является единственным владельцем и директором ООО «УК ЖКХ "Наш Дом"», а также управляет и владеет 50% долей ООО «Энергосбыт». Ранее господин Попенков также выступал заместителем гендиректора одного из воронежских регоператоров по обращению с ТКО ООО «Вега».

В феврале с иском о взыскании 415 млн руб. за причинение вреда почвам в арбитражный суд Воронежской области обратилось министерство природных ресурсов и экологии. Ведомство утверждает, что во время строительных работ на участке, принадлежащем госпоже Фоминой, был причинен ущерб заливному лугу. Примечательно, что в арбитражном суде параллельно инициировано еще одно дело с аналогичными претензиями, в котором истцом выступает Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора. Росприроднадзор также ходатайствовал о вступлении в дело по иску от Минприроды в качестве третьего лица. Сумма заявленных требований по второму делу — почти 402 млн руб. Таким образом, суммарно ведомства пытаются взыскать более 817 млн руб.

Юлия Шестопалова