В Воронеже дошло до суда дело об ущербе реке Усмань на 300 млн рублей

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение уголовному делу 31-летней женщины и 45-летнего мужчины, которым вменяется уничтожение 25 га заливного луга у базы отдыха «Смена» на севере Воронежа. Материалы переданы в Железнодорожный райсуд облцентра. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фигурантке вменяется организация нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ч. 3 ст. 33, ст. 246 УК РФ), организация нарушения режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ч. 3 ст. 33, ст. 262 УК РФ), фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 303 УК РФ, до четырех месяцев ареста). Ее соучастник обвиняется в исполнении нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ч. 2 ст. 33, ст. 246 УК РФ) и исполнении нарушения режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ч. 2 ст. 33 ст. 262 УК РФ). Свою вину фигуранты не признали.

По версии следствия, с августа 2021 года по сентябрь 2023 года обвиняемая как собственница земли в Железнодорожном районе Воронежа без необходимого разрешения организовала земляные работы «по выемке природного грунта путем снятия и перемещения плодородного слоя почв» на площади почти 79 тыс. кв. м. Второй фигурант произвел эти работы с привлечением лиц, не знавших о преступном характере действий.

В результате противоправных действий были сформированы углубления до уреза воды в реке Усмань (областной памятник природы), включая береговую полосу, в том числе в пределах ее береговой линии, которые заполнились водой. Окружающей среде был причинен ущерб на сумму порядка 300 млн руб.

Кроме того, землевладелицу обвиняют в фальсификации доказательств по административному делу, из-за которой должностные лица Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора не привлекли ее к ответственности.

На описанных участках были не только уничтожены 25 га заливного луга, но и изменено русло реки, а также построен двухэтажный дом площадью 1,8 тыс. кв. м. Работа тяжелой техники в районе Усмани началась еще в 2022 году. В январе 2023 года тогда еще департамент природных ресурсов и экологии (ныне — министерство) заявил, что работы велись в водоохранной зоне и в прибрежной защитной полосе. В сентябре того же регуправление СКР по материалам воронежского УФСБ и облпрокуратуры возбудило уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при строительстве (ст. 246 УК РФ). Ущерб был оценен в 415 млн руб. В мае 2024 года министерство экологии потребовало эту сумму с индивидуального предпринимателя Ирины Фоминой. Согласно картотеке арбитражного суда Воронежской области, этот иск еще рассматривается. Ближайшее заседание назначено на 27 мая.

Также арбитражный суд региона рассматривает требования мэрии Воронежа к госпоже Фоминой. С августа 2023 года власти просят суд признать упоминаемый дом самовольной постройкой и обязать собственницу снести его. Ближайшее заседание по этому делу запланировано на 28 апреля.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова