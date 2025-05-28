Главные новости за 28 мая. Кавказ

Арбитражный суд Ставропольского края принял к производству иск Департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу к АО «Росгеология». Сумма взыскания необоснованного обогащения составляет более 1 млрд руб., следует из карточки дела.

ООО «Кавказская ривьера» стало победителем конкурса по продаже Кисловодского центрального рынка, предложив 845,1 млн руб. при стартовой цене 843,9 млн руб.

Арбитражный суд Ставропольского края принял к рассмотрению исковое заявление Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к администрации Минераловодского городского округа. Предметом спора стало возмещение ущерба, причиненного почвам, в размере более 8,1 млн руб., сообщается в карточке дела.

Холдинг «Новапорт» планирует в 2025–2027 годах провести реконструкцию аэропортов Ставрополя, Кавминвод и Владикавказа, адаптировав их под международные перевозки. Объем вложений составит около 6 млрд руб.

Госкомпании приобрели товары и услуги у представителей малого и среднего предпринимательства Северной Осетии на сумму 820 миллионов рублей в первом квартале 2025 года, что на 51% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Во Владикавказе изъяли у 40-летнего безработного жителя Владикавказа револьвер Нагана с боеприпасами, который, по словам владельца, был найден в городском сквере.

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рачаево-Черкесская Республика в 2026 году войдет в маршрут туристического поезда «Жемчужина Кавказа», отправляющегося из Москвы.

Центральный банк России сообщил о значительном росте стоимости медицинских услуг в Ставропольском крае на 18,28% за последние 12 месяцев, что превышает показатели инфляции в других сферах.

Северная Осетия на Кавказском инвестиционном форуме, планирует подписать около 15 соглашений с партнерами из разных регионов России.