За год в Ставропольском крае медицинские услуги подорожали на 18%

Центральный банк России сообщил о значительном росте стоимости медицинских услуг в Ставропольском крае на 18,28% за последние 12 месяцев, что превышает показатели инфляции в других сферах. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ЦБ связывает это с увеличением расходов клиник на лекарственные препараты, техническое обслуживание оборудования, арендную плату и заработную фонд персонала.

Годовая инфляция в апреле снизила темпы, но осталась выше среднероссийских показателей и уровня Северо-Кавказского федерального округа. За прошедший год в регионе существенно увеличилась стоимость масла и жиров, услуг общественного питания, одежды, белья, инструментов и оборудования.

При этом некоторые категории услуг показали обратную динамику. В частности, услуги связи в среднем стали дешевле.

Николай Аксенов