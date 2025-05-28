За год в Ставропольском крае медицинские услуги подорожали на 18%
Медицинские услуги стали лидером подорожания в Ставрополье в 2025 году
Центральный банк России сообщил о значительном росте стоимости медицинских услуг в Ставропольском крае на 18,28% за последние 12 месяцев, что превышает показатели инфляции в других сферах. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
ЦБ связывает это с увеличением расходов клиник на лекарственные препараты, техническое обслуживание оборудования, арендную плату и заработную фонд персонала.
Годовая инфляция в апреле снизила темпы, но осталась выше среднероссийских показателей и уровня Северо-Кавказского федерального округа. За прошедший год в регионе существенно увеличилась стоимость масла и жиров, услуг общественного питания, одежды, белья, инструментов и оборудования.
При этом некоторые категории услуг показали обратную динамику. В частности, услуги связи в среднем стали дешевле.