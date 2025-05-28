У жителя Владикавказа изъят боевой револьвер Нагана образца 1895 года

Во Владикавказе изъяли у 40-летнего безработного жителя Владикавказа револьвер Нагана с боеприпасами, который, по словам владельца, был найден в городском сквере. Об этом сообщает пресс-служба ОБОПиПС Управления уголовного розыска МВД по Республике Северная Осетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

При осмотре подсобного помещения домовладения на улице Калоева правоохранители обнаружили завернутый в кусок белой простыни револьвер системы Нагана образца 1895 года. Оружие было снаряжено семью патронами, также рядом находились ещё семь патронов калибра 7,62 мм. Согласно проведенной экспертизе, пистолет и боеприпасы пригодны к стрельбе.

Отделение дознания УМВД России по Владикавказу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Николай Аксенов