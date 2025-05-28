Карачаево-Черкесия войдет в маршрут «Жемчужины Кавказа» в 2026 году

Карачаево-Черкесская Республика в 2026 году войдет в маршрут туристического поезда «Жемчужина Кавказа», отправляющегося из Москвы. Об этом сообщила первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Елена Ракова на II Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено пресс-службой СКЖД Фото: Фото предоставлено пресс-службой СКЖД

«Жемчужина Кавказа — это не просто туристский поезд, а настоящий бренд железнодорожного круизного туризма, который за последние годы стал символом путешествий по Северному Кавказу. В настоящее время мы работаем над расширением географии курсирования поезда», — подчеркнула Елена Ракова.

Сегодня в Северо-Кавказском федеральном округе функционируют четыре туристических состава: «Жемчужина Кавказа» (Москва — Майкоп — Владикавказ — Грозный — Дербент — Нальчик — Москва и Тюмень — Черкесск — Нальчик — Грозный — Дербент — Тюмень), «Лыжная стрела» (Ростов — Черкесск) и «Выходные в Домбае» (Ростов — Краснодар — Невинномысская — Черкесск).

Маршрут «Жемчужина Кавказа» один из самых востребованных у путешественников. Поезд состоит из 19 вагонов, каждый из которых оформлен в уникальном стиле, отражающем национальные традиции. В поезде есть вагоны-рестораны, бар с караоке, сауна и полноценный рецепшен, что делает поездку комфортной и разнообразной. Средняя загрузка поезда составляет 80%, что свидетельствует о его популярности среди пассажиров.

«Такой формат является, по сути "отелем на колесах", поэтому мы не зависим от местной инфраструктуры с точки зрения отелей и средств размещения, мы напрямую и тесно взаимодействуем именно с туристическим сообществом, с туристическими операторами, очень много работаем с фермерскими хозяйствами»,— рассказала первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД».

Северо-Кавказская магистраль стабильно входит в число лидеров, занимая третье место среди железных дорог России по количеству отправленных пассажиров. В прошлом году этот показатель достиг 62 млн пассажиров, превысив на 8,5% уровень 2023 года и став максимальным за 20-летнюю историю ОАО «РЖД».

«Для российских железных дорог Северный Кавказ, развитие перевозок на этой территории всегда имело первостепенное значение, а работа на Кавказском инвестиционном форуме это возможность вместе с правительствами субъектов федерации, с руководителями, выверить исполнение сегодняшних планов, определиться с их корректировкой, если в этом есть необходимость»,— пояснил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

Отметим, что ОАО «РЖД» на Кавказском инвестиционном форуме представляли заместитель главы компании и начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин. В рамках рабочих встреч с представителями Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Дагестан они обсудили вопросы сотрудничества, развития пассажирских перевозок и транспортной инфраструктуры в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Николай Аксенов