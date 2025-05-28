В Калуге горит склад на площади 1,5 тысячи квадратных метров

В Калуге на улице Глаголева случился пожар на складе отделочных материалов. Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м, сообщили в МЧС. Пожарные работают на месте происшествия.

Около 15:00 мск для оказания помощи МЧС Московские железные дороги направили на место возгорания пожарный поезд. Сообщение об этом передают «РИА Новости».

Причины пожара не сообщаются. Известно, что помимо склада горят пристроенные к нему магазины. В настоящий момент их пытаются потушить.

Екатерина Отрашкевич