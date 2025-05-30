Есть донор у Алены Бойко!

23 мая на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Белгород» мы рассказали историю 15-летней Алены Бойко из Белгородской области («Спасительный экзамен», Наталья Волкова). У девочки острый лимфобластный лейкоз. Сейчас благодаря химиотерапии болезнь отступила. Чтобы лейкоз не вернулся, Алене нужно провести трансплантацию костного мозга от неродственного донора. Но подготовка донора, забор костного мозга и доставка трансплантата в клинику стоят дорого, семье Бойко с оплатой не справиться. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 053 350 руб.) собрана. Родители Алены благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Бойко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Алена Бойко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 23 мая 8140 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Белгород», «Волгоград-ТРВ», «Курск», «Ставрополье», «Оренбург» и еще 130 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 27 компаний исчерпывающе помогли 78 детям, собрано 24 756 574 руб.