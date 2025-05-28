Шойгу: администрация Трампа признает, что США спровоцировали конфликт на Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что США спровоцировали российско-украинский конфликт расширением НАТО к границам России. По его словам, республиканская администрация США признает это.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Для нас крайне важно и ценно, что вы с самого начала СВО открыто заявляли, что именно США из-за расширения НАТО к границам нашей страны спровоцировали нынешний украинский кризис. Это теперь признает и новая американская администрация»,— сказал Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем президента Никарагуа по взаимодействию с РФ Лауреано Ортегой.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что после начала контактов с Россией американские власти стали понимать ее позицию по ситуации на Украине. Кремль отмечал попытки Вашингтона разобраться в первопричинах конфликта в отличие от предыдущей администрации США, которая «отказывалась это делать».

Лусине Баласян