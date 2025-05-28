Патрушев: Россия уже отвечает на военные провокации Запада в Балтийском море

Страны Запада придерживаются политики эскалации в Балтийском море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, Россия уже принимает вынужденные ответные меры. Детали господин Патрушев не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, в том числе провокационными действиями,— сказал помощник президента на совещании по развитию рыбохозяйственного комплекса Калининградской области (цитата по «РИА Новости»).— В этих условиях мы вынуждены принимать и уже принимаем ответные меры».

Господин Патрушев считает, что действия, направленные на создание конфликтной ситуации, проявляются также в ограничении доступа российским судам в порты Германии, Нидерландов и Фарерских островов. Поводы для введения санкций против российского торгового флота он счел «надуманными».

Также к числу провокаций он отнес санкции европейских стран в отношении российских морепродуктов. Глава морской коллегии сообщил, что «Англия ввела 35-процентную пошлину, ЕС установил пошлины на уровне 12%», из-за чего растут издержки производства и сокращается экспорт отечественной продукции.

Подробнее — в материале «Расширение пройденного».

Екатерина Отрашкевич