Патрушев: Россия уже отвечает на военные провокации Запада в Балтийском море
Страны Запада придерживаются политики эскалации в Балтийском море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, Россия уже принимает вынужденные ответные меры. Детали господин Патрушев не привел.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, в том числе провокационными действиями,— сказал помощник президента на совещании по развитию рыбохозяйственного комплекса Калининградской области (цитата по «РИА Новости»).— В этих условиях мы вынуждены принимать и уже принимаем ответные меры».
Господин Патрушев считает, что действия, направленные на создание конфликтной ситуации, проявляются также в ограничении доступа российским судам в порты Германии, Нидерландов и Фарерских островов. Поводы для введения санкций против российского торгового флота он счел «надуманными».
Также к числу провокаций он отнес санкции европейских стран в отношении российских морепродуктов. Глава морской коллегии сообщил, что «Англия ввела 35-процентную пошлину, ЕС установил пошлины на уровне 12%», из-за чего растут издержки производства и сокращается экспорт отечественной продукции.
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