В Бугульме реконструируют подстанцию 500 кВ за 268,7 млн рублей

В Бугульме Республики Татарстан реконструируют электрическую подстанцию 500 кВ «Бугульма». Начальная стоимость контракта составляет 268,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Бугульме реконструируют подстанцию 500 кВ за 268 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Бугульме реконструируют подстанцию 500 кВ за 268 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы в рамках модернизации подстанции. Основной объем затрат — 205,6 млн руб. — приходится на строительные работы. Еще свыше 11 млн руб. направят на проектные изыскания и более 2,9 млн руб. — на пусконаладку. Дополнительно предусмотрены расходы на экспертизу и авторский надзор в размере около 4,4 млн руб.

Завершить реконструкцию планируется к январю 2026 года. Заказчиком выступает АО «Сетевая Компания».

Анар Зейналов