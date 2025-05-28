За юристами закрепился статус аферистов

Как стало известно “Ъ”, юрист компании «Правосфера» Диана Левинец получила пятилетний срок за особо крупное мошенничество. Ее дело было выделено из масштабного расследования обмана десятков клиентов юрфирмы, у которых выманивали сбережения под предлогом возврата уже ранее похищенных средств. С учетом признания фигурантом вины и содействия следствию суд посчитал возможным считать наказание условным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Приговор 36-летней Диане Левинец был вынесен Мещанским райсудом Москвы всего на третьем по счету заседании, поскольку обвиняемая полностью признала свою вину, заключила соглашение о досудебном сотрудничестве с прокуратурой и процесс проходил в особом порядке — без исследования доказательств и вызова свидетелей. Материалы в отношении нее следователи столичной полиции выделили из другого, более масштабного расследования об обмане десятков, если не сотен людей сотрудниками компании «Правосфера». За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предусмотрено до десяти лет заключения, но в случае особого порядка — не более двух третей от максимально возможного срока. Обвинение запросило для госпожи Левинец четыре с половиной года общего режима за обман около десяти клиентов «Правосферы», а сама подсудимая и предоставленный ей государством адвокат — лишь о снисхождении.

Потерпевшие оставляли сроки наказания на «усмотрение суда», хотя и отмечали, что обвиняемая ничего не возместила из причиненного ущерба. Судья назначила Диане Левинец условное наказание пять лет.

«Приговор суда не является актом возмездия,— заявил “Ъ” адвокат одного из потерпевших Ярослав Пакулин.— Нас больше волнует вопрос о том, что реальные организаторы масштабной аферы пока остались вне пределов досягаемости правоохранительных органов».

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, еще несколько лет назад в полицию и прокуратуру стали поступать жалобы от клиентов ООО «Правосфера», предоставлявшего юридические услуги. Почти все претензии были схожи: люди, нуждавшиеся в консультации или представлении интересов в суде, приглашались для беседы в офис в центре Москвы. Спектр услуг был очень широк — от внесения поправок в завещание или составления заявления до возврата похищенных мошенниками средств. Сотрудники «Правосферы» обещали всем полный и скорый успех, брали деньги, демонстрировали некие первоначальные действия, особо обращая внимание на то, что среди штатных юристов много специалистов с опытом службы в правоохранительной системе, после чего пропадали. Любопытно, что пострадавшим позже звонили уже другие «адвокаты», снова обещая помощь. В итоге суммы ущерба от действий предполагаемых мошенников варьировались от несколько десятков тысяч до миллионов рублей.

Как предполагает Ярослав Пакулин, речь идет об утечке данных потерпевших от лжефирм из баз данных судов, следственных или иных органов, которые аферисты используют, чтобы обманывать клиентов по второму или третьему разу.

Помимо наживы, мошенники подобным образом зачищают следы своих прошлых преступлений, выманивая оригиналы ранее заключенных договоров якобы для составления исков или заявлений в правоохранительные органы, а затем исчезают уже с подлинниками.

Проблема с подобными аферами встала настолько остро, что, как сообщал “Ъ”, обсуждалась Минюстом и Федеральной палатой адвокатов России для выработки и внесения в законодательство поправок, которые могли бы оставить право на оказание юридической помощи только лицам, имеющими статус адвокатов. Впрочем, пока они не приняты, аферисты продолжают активно действовать на рынке юруслуг. Как отметил господин Пакулин, недавно к нему обратилась новая группа потерпевших, на этот раз уже от компании «Простор», которая стала одним из «правопреемников» «Правосферы».

Сергей Сергеев