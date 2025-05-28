Мишустин призвал в пять раз увеличить число роботов на российских предприятиях

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что количество роботизированных систем на российских предприятиях нужно нарастить примерно в пять раз к 2030 году. Он напомнил, что по поручению президента за это время Россия должна войти в топ-25 стран по уровню роботизации.

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«Плотность мы должны довести до 145 единиц на 10 тыс. работников,— сказал Михаил Мишустин на встрече со студентами технических вузов (цитата по "Интерфаксу").— Много или мало — это неплохо уже, если нам удастся это сделать».

Как уточнил премьер, сейчас на 10 тыс. сотрудников в стране насчитывается 29 роботов. Их используют в автомобильной промышленности, металлообработке, авиа- и судостроении, фармацевтике, пищевой индустрии, легкой промышленности, нефтегазовом секторе, логистике.

Перед встречей со студентами Михаил Мишустин ознакомился с разработками предприятия «Завод роботов». Как сообщила пресс-служба правительства, премьеру показали в том числе роботы-манипуляторы и рассказали о новых производственных линиях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Робот — на завод».