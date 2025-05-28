Закон о «наливайках» «закроет» в Петербурге 318 заведений

В Санкт-Петербурге ведут работу по регламентации продажи алкоголя в барах. Законодательное собрание города приняло в целом закон о «наливайках». Он ставит под угрозу работу 318 заведений, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.

«По разным данным, их сейчас нет, потому что составляется реестр. Около 318 [заведений могут закрыть]. В первую очередь это магазины, которые превращаются в бары, не являются барами»,— прокомментировал председатель ЗакСа, сколько точек могут закрыться в связи с принятием закона.

Господин Бельский добавил, что это коснется и авторских баров. В случае, если заведение подстроит работу под принятые стандарты, оно продолжит принимать посетителей. Депутаты при этом и дальше будут ориентироваться на мнение жителей города для принятия дополнительных ограничений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский ЗакС принял в целом проект закона о «наливайках». Далее он поступит на подпись губернатору Петербурга Александру Беглову.

Татьяна Титаева