Депутаты петербургского парламента приняли в третьем чтении «закон о наливайках»

Законодательное собрание (ЗакС) Петербурга на внеочередном заседании 28 мая приняло в окончательном чтении так называемый «закон о наливайках», который предполагает ограничение работы точек продажи алкоголя в многоквартирных домах (МКД). Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Денис Четырбок, новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года во всех районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В первую очередь новый закон четко прописывает, что именно может называться «рестораном». Для этого заведение должно иметь отдельный вход со стороны улицы или пешеходной зоны, зал обслуживания площадью не менее 50 «квадратов», специально оборудованное пространство для приготовления пищи, а также отдельные туалеты для посетителей и для сотрудников. Кроме того, в штате, помимо двух поваров, должны числиться еще как минимум трое работников. Также «ресторан» должен иметь договор на охрану и тревожную кнопку.

«Ограничивается время торговли алкогольной продукцией в точках общепита, не соответствующих понятию "ресторан". Реализовывать продажу алкоголя такие заведения смогут только в пределах разрешенного времени — с 11 до 22 часов»,— написал господин Четырбок.

В окончательной версии закона была изменена минимальная площадь зала обслуживания, необходимая для получения лицензии на продажу алкоголя. Единый метраж в 50 «квадратов» теперь установлен для всех заведений вне зависимости от типа постройки домов, в которых они находятся.

Документ закона направили на подписание губернатору Александру Беглову.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в период с 1 января по 27 марта за распитие в неположенных местах в Петербурге было составлено 10 тыс. протоколов.

Дарья Астанина