В каких странах разрешена эвтаназия

Активная эвтаназия (пациенту вводят смертельную дозу препарата) разрешена в девяти странах мира. Первой ее разрешили в Нидерландах в 2002 году после 30 лет обсуждения. Врач не имеет права предлагать эту процедуру, пациент сам должен дважды подать «добровольное, недвусмысленное и осознанное заявление» в специальную комиссию. Кроме того, необходимо согласие по крайней мере двух независимых медиков. В апреле 2023 года в стране сняли возрастные ограничения на эвтаназию — в том же году правом на добровольный уход из жизни воспользовались свыше 9 тыс. человек.

В Бельгии закон об эвтаназии вступил в силу также в 2002 году. Процедуре может подвергнуться человек старше 18 лет, чья болезнь не поддается лечению и вызывает постоянные физические или психологические страдания. Больной должен получить разрешение комиссии, которая состоит из восьми юристов и восьми медиков.

В США активная эвтаназия разрешена в нескольких штатах. Первым в 1998 году стал Орегон. Главное условие — неизлечимая болезнь, которая должна привести к смерти в течение шести месяцев. Пациент должен сделать одно письменное и два устных заявления. Лечащий врач и независимый медик выносят заключение о его вменяемости, после чего процедуру санкционирует департамент здравоохранения США. Смертельная доза медикаментов вводится самим больным.

Активная эвтаназия также разрешена в Люксембурге, Колумбии, Канаде, Испании, Новой Зеландии и некоторых регионах Австралии.

Различают эвтаназию и ассистированный суицид, когда врач выписывает рецепт на смертельную дозу лекарства тому, кто добровольно хочет уйти из жизни. Первой страной, разрешившей эту практику, стала Швейцария — там закон об ассистированном суициде действует с 1940-х годов. В стране действует несколько организаций, помогающих людям уйти из жизни. В 2007 году Федеральный трибунал Швейцарии вынес постановление, разрешающее психически больным людям кончать жизнь самоубийством с помощью лечащих врачей.