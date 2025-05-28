В Уфе остановили движение трамваев в сторону Госцирка

В Уфе остановлено движение трамваев 5, 10 и 18 маршрутов в сторону Госцирка, сообщили в Telegram-канале управления транспорта и связи мэрии.

По данным телеканала UTV, сегодня трамвай Pesa Fokstrot, который курсирует по маршруту №5, сошел с рельс на улице Рихарда Зорге и перекрыл часть дороги.

Как сообщал «Ъ-Уфа», трамваи Pesa, которые ранее курсировали по Москве, власти столицы безвозмездно передали мэрии Уфы. Всего планировалось, что в Уфу привезут 69 трамваев. Часть уже привезенных Pesa Fokstrot работают на маршруте №5. Периодически они сходят с рельсов из-за изношенности путей.

Венера Хисамова