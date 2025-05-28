Аварийным приземлением легкомоторного самолета в Кронштадте занялись следователи

Легкомоторный самолет аварийно приземлился на воду на пляже близ аэродрома Бычье поле в Кронштадте. Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СКР проводится проверка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аварийное приземление легкомоторного самолета на воду на пляже близ аэродрома Бычье поле в Кронштадте.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Аварийное приземление легкомоторного самолета на воду на пляже близ аэродрома Бычье поле в Кронштадте.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На борту самолета находились два члена экипажа, они не пострадали. В качестве предварительной причины аварийной посадки называется отказ двигателя.

«Следователи и следователь-криминалист СК России проводят осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего»,— написали в Telegram-канале Западного МСУТ СК РФ.

Также собственную проверку инициировала Северо-Западная транспортная прокуратура. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям эксплуатанта воздушного судна и иных ответственных лиц»,— сообщили в СЗТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в районе деревни Шуговицы в Волосовском районе Ленобласти при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Дарья Астанина