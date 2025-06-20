«В Краснодарском крае наступила новая экономическая реальность»

Экономика Краснодарского края за десять лет выросла в три раза, несмотря на пандемию, санкции и уход крупных игроков рынка. По объему валовой продукции сельского хозяйства Кубань является абсолютным лидером в стране, а промышленный сектор по объему вложений обгоняет АПК. Инвестиционный портфель в санаторно-курортной сфере региона превышает 3,1 трлн руб. О причинах такого роста и стратегии развития региона, а также о «трех китах кубанской экономики» — в интервью GUIDE рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

G: Краснодарский край на сегодняшний день занимает ключевые позиции среди российских регионов по ряду параметров, связанных с экономическим развитием страны. Как, несмотря на сложную ситуацию, вызванную внешними и внутренними факторами, региону удается расти в экономике?

Вениамин Кондратьев: Наш регион второй год подряд удерживает шестое место среди экономик всех российских субъектов. Также Кубань — в тройке лидеров среди крупнейших экономик по накопленным темпам роста за последние пять лет. За десять лет наша экономика выросла почти в три раза. Объем валового внутреннего продукта увеличивается ежегодно — в 2015 году он составлял 1,9 трлн руб., в 2024-м мы нарастили его до 5,5 трлн, а в этом году рассчитываем достичь планки в 6 трлн руб.

Глобальные изменения, которые происходят в стране и мире, стали для нас одновременно вызовом и стимулом к импортозамещению, а также увеличению инвестиционной активности. Освободившиеся после ухода зарубежных игроков ниши в машиностроении, производстве продуктов, семян, одежды, мебели, медицинских изделий и лекарств заняли наши, кубанские предприятия. Инвесторы тоже остались свои, внутренние. Наступила новая экономическая реальность.

G: Традиционно Кубань считается житницей России. Какие показатели сегодня у АПК региона? Какой вклад в региональную экономику вносит сельское хозяйство? Как органы исполнительной власти стимулируют отрасль развиваться?

В. К.: Краснодарский край — безусловный лидер страны по объему валовой продукции сельского хозяйства. В 2024 году этот показатель оценивался на уровне 586 млрд руб., в 2025-м рассчитываем перешагнуть рубеж в 670 млрд. Для этого нам нужны достойный урожай и продолжение роста во всех отраслях. Семена собственной селекции, грамотный севооборот и почвосберегающие технологии гарантируют: даже в наших сложных погодных условиях — валовой сбор всей зерновой группы в среднем 13,7–13,8 млн т. Особое внимание, конечно же, уделяем вопросу сохранения плодородия почв. Приняли региональный закон о плодородии и закрепили за сельхозпроизводителями обязанность соблюдать севооборот и вносить органику.

Хороший потенциал у овощеводства с урожаем 440 тыс. т и садоводства — 550 тыс. т. Здесь отмечу важность проделанной работы по строительству фруктохранилищ, что дало неоспоримое преимущество в соотношении цены и качества продукции. Сегодня в крае общий объем единовременного хранения составляет свыше 400 тыс. т, здесь же — цеха товарной доработки и автоматические сортировочно-упаковочные линии. Кстати, кубанские фрукты мы традиционно привозим на форум в Санкт-Петербурге уже как бренд, наряду с другой продукцией.

В животноводстве тоже прорыв — по производству питьевого молока Кубань на первом месте в России, по сырому молоку — на втором. Благодаря научному сопровождению отрасли животноводства в крае есть ценное поголовье КРС с продуктивностью 15 т молока в год.

Особый предмет гордости — виноградарство и виноделие, ставшие уже полноценной отраслью экономики региона. Определяющим стало принятие именно по инициативе Кубани российского закона «О виноградарстве и виноделии» в 2019 году. С тех пор у нас площадь виноградников увеличилась на 6,5 тыс. га, производство саженцев в четыре раза, а игристых вин — в два с половиной раза. Во многом это результат системной государственной поддержки. Ежегодно эти отрасли получают свыше 1 млрд руб. госинвестиций.

В целом на укрепление регионального АПК министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края направляет не менее 10 млрд руб. господдержки более чем по 40 направлениям в виде грантов и субсидий. Они касаются стимулирования животноводства, садоводства, питомниководства, приобретения отечественных семян, зернового производства, рыбохозяйственного комплекса, а также модернизации объектов, развития фермерства и кооперативов. Считаю всю эту работу очень важной для обеспечения продовольственной безопасности и расширения экспортного потенциала региона.

Благодаря такой аграрной политике в крае открываются новые сельхозпроизводства. В этом году будут запущены животноводческие комплексы по 2 тыс. голов в Усть-Лабинском и Каневском районах и виноградарско-винодельческий комплекс — в Новороссийске. Начнет работу семеноводческий завод в Староминском районе, масложировые комбинаты в Брюховецком и Курганинском районах.

G: В последние годы неоднократно заявлялось, что Краснодарский край — не только аграрный, но и промышленный регион. Почему был сделан акцент именно на развитие промышленности в традиционно аграрном крае?

В. К.: Да, промышленность для нашего аграрного и курортного края стала сейчас одной из ведущих отраслей экономики. Доля производств промкомплекса в структуре валового регионального продукта превышает 11%, это отличные темпы. Когда 10 лет назад я ставил себе и коллегам задачу вывести промышленность региона на новый уровень, опирался на простую логику: Кубань — аграрный регион, а значит, нужны техника, удобрения, средства защиты растений. Спрос на них растет параллельно с развитием сельского хозяйства и ведет за собой развитие сельхозмашиностроения и химпрома.

У нас богатая сырьевая база, значит, подтянутся переработчики, желающие торговать продуктами с высокой добавленной стоимостью. Развитие пищевой промышленности требует создания пищевого машиностроения — оно сегодня на Кубани уже самостоятельная отрасль.

Нашему машиностроению нужен металл, поэтому начала активно развиваться металлургия. Развитие курортов подтянуло деревообработку, мебельную отрасль и легпром, потому что необходимо оснащать новые отели. Развитие региона в целом, приток населения, а следом бурное строительство — обеспечивают рост производства стройматериалов.

Сегодня в крае свыше 300 крупных и средних предприятий промышленного комплекса, где трудятся более 76 тыс. человек. Понятно, что устойчивое развитие без поддержки государства невозможно. Для этого мы создали отраслевую программу, затем запустили и отладили инструменты Фонда развития промышленности Краснодарского края с капитализацией выше 10 млрд руб., а также 13 программами льготного заемного финансирования.

Эффективно работает и госпрограмма развития краевой промышленности и повышения ее конкурентоспособности. В этом году в ее рамках предоставляем субсидии предприятиям по восьми направлениям. Такой стратегический подход обусловил троекратный рост отгруженной продукции — до 619,7 млрд руб. в 2024 году. По этому показателю мы лидеры в ЮФО.

Но самое главное, мы при поддержке правительства России смогли возродить утраченные отрасли — тяжелое станкостроение и вагоностроение. А также создали новые направления — радиоэлектронную, фармацевтическую и медицинскую промышленность. Мы смогли подготовить прочную базу для современных отраслей — производство беспилотных авиационных систем. Продолжаем развивать импортозамещение — реализуем свыше 20 проектов. Мы строим индустриальные и промтехнопарки — 10 уже аккредитованы на федеральном уровне, и еще 11 планируем создать до 2030 года. Кстати, на Петербургском международном экономическом форуме заключим соглашения, которые касаются расширения предприятий в Краснодаре, Армавире, Белореченском и Северском районах. Инвестиционная активность — лучший индикатор успешности и перспективности отрасли. Так, в 2024 году промышленность по объемам вложений перегнала АПК: 65,9 млрд руб. против 58 млрд руб. Мы уверенно лидируем в Южном федеральном округе по объему отгруженной продукции и занимаем третье место в России по эффективности реализации промышленной политики.

G: В последние годы неоднократно заявлялось, что Краснодарский край — не только аграрный, но и промышленный регион. Почему был сделан акцент именно на развитие промышленности в традиционно аграрном крае? Какие достижения в промышленном развитии показывает край сегодня?

В. К.: Да, промышленность для нашего аграрного и курортного края стала сейчас одной из ведущих отраслей экономики. Доля производств промкомплекса в структуре валового регионального продукта превышает 11%, это отличные темпы. Когда 10 лет назад я ставил себе и коллегам задачу вывести промышленность региона на новый уровень, опирался на простую логику: Кубань — аграрный регион, а значит, нужны техника, удобрения, средства защиты растений. Спрос на них растет параллельно с развитием сельского хозяйства и ведет за собой развитие сельхозмашиностроения и химпрома.

У нас богатая сырьевая база, значит, подтянутся переработчики, желающие торговать продуктами с высокой добавленной стоимостью. Развитие пищевой промышленности требует создания пищевого машиностроения — оно сегодня на Кубани уже самостоятельная отрасль.

Нашему машиностроению нужен металл, поэтому начала активно развиваться металлургия. Развитие курортов подтянуло деревообработку, мебельную отрасль и легпром, потому что необходимо оснащать новые отели. Развитие региона в целом, приток населения, а следом бурное строительство — обеспечивают рост производства стройматериалов.

Сегодня в крае свыше 300 крупных и средних предприятий промышленного комплекса, где трудятся более 76 тыс. человек. Понятно, что устойчивое развитие без поддержки государства невозможно. Для этого мы создали отраслевую программу, затем запустили и отладили инструменты Фонда развития промышленности Краснодарского края с капитализацией выше 10 млрд руб., а также 13 программами льготного заемного финансирования.

Эффективно работает и госпрограмма развития краевой промышленности и повышения ее конкурентоспособности. В этом году в ее рамках предоставляем субсидии предприятиям по восьми направлениям. Такой стратегический подход обусловил троекратный рост отгруженной продукции — до 619,7 млрд руб. в 2024 году. По этому показателю мы лидеры в ЮФО.

Но самое главное, мы при поддержке правительства России смогли возродить утраченные отрасли — тяжелое станкостроение и вагоностроение. А также создали новые направления — радиоэлектронную, фармацевтическую и медицинскую промышленность. Мы смогли подготовить прочную базу для современных отраслей — производство беспилотных авиационных систем. Продолжаем развивать импортозамещение — реализуем свыше 20 проектов. Мы строим индустриальные и промтехнопарки — 10 уже аккредитованы на федеральном уровне и еще 11 планируем создать до 2030 года. Кстати, на Петербургском международном экономическом форуме заключим соглашения, которые касаются расширения предприятий в Краснодаре, Армавире, Белореченском и Северском районах.

Инвестиционная активность — лучший индикатор успешности и перспективности отрасли. Так, в 2024 году промышленность по объемам вложений перегнала АПК: 65,9 млрд руб. против 58 млрд руб. Мы уверенно лидируем в Южном федеральном округе по объему отгруженной продукции и занимаем третье место в России по эффективности реализации промышленной политики.

G: В условиях растущего спроса на внутренний туризм традиционным направлением для инвесторов остается санаторно-курортная отрасль. Как она развивается и привлекает инвестиции в Краснодарском крае?

В. К.: Действительно, курортно-туристская отрасль — самый привлекательный вектор для инвестиций в нашем регионе. За пять лет инвестпортфель увеличился здесь в 30 раз, это фантастический рост. Вклад отрасли в ВРП края составляет 20% с учетом мультипликатива, поэтому для нас она также остается стратегическим направлением.

Большинство инвестпроектов — это строительство отелей. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию 30 объектов, сейчас в стройке находится свыше 60 отелей на общую сумму свыше 740 млрд руб. А общий инвестпортфель в санкуре 3,1 трлн руб. — получается, что на него приходится каждый четвертый рубль инвестиций в Краснодарском крае. Благодаря этому мы обеспечиваем соответствие номерного фонда увеличению турпотока в курортных городах.

Чтобы стимулировать бизнес вкладывать средства в развитие курортов, мы увеличиваем и расширяем господдержку. Среди преференций есть абсолютно уникальные: например, только наш регион предлагает отельерам льготу по налогу на имущество сроком на 10 лет. Компенсируем риски — в Анапе и Темрюкском районе предпринимателям предоставляем отсрочку от уплаты налогов и страховых взносов.

В последние годы Краснодарский край уже зарекомендовал себя как круглогодичный курорт, где развит не только пляжный отдых, но и горнолыжный, популярность набирают событийный, винный, аграрный и даже промышленный туризм. В этом году туристов будут принимать почти 11 тыс. средств размещения вместимостью более 630 тыс. мест. Фактически сейчас каждый шестой гостиничный номер в России находится в Краснодарском крае.

Беседовал Дмитрий Михеенко