Суд КБР рассмотрит спор о многомиллионной субсидии на модульные отели

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики принял к производству иск Министерства курортов и туризма КБР к ООО «Визит Кавказ» о возврате субсидии в размере 78 млн руб. Информация об этом опубликована картотеке дела.

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Согласно материалам дела, средства были выделены компании в сентябре 2023 года на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения в рамках соответствующего соглашения между ведомством и организацией.

Суд установил, что исковое заявление министерства, поступившее 7 марта 2025 года, соответствует требованиям о подсудности и нормам Арбитражного процессуального кодекса РФ. По делу возбуждено производство.

Следующее судебное заседание по данному спору назначено на 19 июня 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Визит Кавказ» зарегистрировано в Нальчике в 2021 году. Организация занимается деятельностью туристических агентств. Уставный капитал кооператива — 10 тыс. руб. Выручка к компании за 2024 год составила 200 тыс. руб., прибыль — 13 тыс. руб. Учредителем общества является Мурат Карданов.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ», Арбитражный суд Ставропольского края принял к рассмотрению иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Константа» о возмещении вреда почвам на сумму 1,5 млрд руб.

Тат Гаспарян