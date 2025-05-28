Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе без воды остались 401 дом и больница

В Кировском районе Уфы произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города. Без воды остались 353 частных домов на улицах Пугачева, Первопроходцев, Геологов, Геофизиков, а также на Прибельской, Бельской и Глухариной улицах. Проблему устраняют сотрудники ГУП «Уфаводоканал».

В Калининском районе без горячей воды остались 48 жилых домов на Индустриальном шоссе, на улицах Фадеева, Фурманова, а также на Петрозаводской, Мишкинской, Сельской Богородской и Байкальской улицах. Воду также отключили в больнице №13 на Петрозаводской улице. Ремонтные работы проводят ООО «БашРТС».

Причина отключения воды, как и время завершения работ, не указываются.

Венера Хисамова

Новости компаний Все