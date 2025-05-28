«Лесочи» – лучший загородный комплекс Юга России по версии ТОП ЖК 2025

Проект «Лесочи» стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Южном федеральном округе, малоэтажные дома» по версии ТОП ЖК 2025.

Фото: ООО СЗ «СМО-7»

Это доказательство того, что рынок загородной недвижимости в Сочи выходит на новый уровень. Для одних загородное жилье становится выгодным инвестиционным активом, для кого-то – уединенным местом отдыха в тишине и покое, для третьих – и тем, и другим.

Баланс уединения и возможностей

Загородный квартал «Лесочи» — проект ГК «НОСТА», который включает 190 таунхаусов на улице Джапаридзе в Сочи. Он расположен в окружении национального парка, Ореховских водопадов и реки Сочи.

Концепция проекта – «перезагрузка в окружении природы». Здесь можно уединиться и отдохнуть, не теряя доступ к активному образу жизни. Конные прогулки, рафтинг, квадроциклы, пешие маршруты – вся природная инфраструктура региона становится частью вашей жизни.

Комфорт для жизни и доходные возможности

Проект учитывает интересы разных категорий покупателей: 90 таунхаусов для тех, кто ищет место для постоянного или сезонного проживания.100 лотов – доходная недвижимость для аренды, управляемая профессиональным отельным оператором Cosmos Hotel Group.

Это гибкий формат, в котором можно жить самому или получать пассивный доход. Средняя загрузка отелей и апартаментов в Сочи достигает 90%, а в праздники – 100%. Это делает «Лесочи» привлекательным вложением.

Квартал, который меняет представление о Сочи

Сочи давно перестал быть только пляжным курортом. Всё больше туристов выбирают акватермальный отдых, эко- и горный туризм, а «Лесочи» усиливает эту тенденцию.

На территории проекта планируется рекреационный комплекс с бассейнами, термальной зоной, теннисным кортом и рестораном – это станет точкой притяжения для гостей и дополнительным фактором роста ценности недвижимости.

Экологичный дизайн и продуманная среда

Архитектура «Лесочи» вдохновлена самой природой: натуральные цвета, фактуры дерева и камня, панорамное остекление. Пространство организовано так, чтобы у каждого резидента была личная зона отдыха – будь то собственное патио, прогулочные тропы или общественные пространства.

Внутренний двор-парк создаёт атмосферу закрытого уютного квартала, где можно безопасно гулять с детьми, заниматься спортом или просто отдыхать.

Почему этот проект выиграл ТОП ЖК 2025?

Экологичное расположение – рядом с нацпарком, в одном из самых живописных мест Сочи. Двухфункциональная модель – можно жить, а можно сдавать и зарабатывать. Современная инфраструктура – акватермальный комплекс, загородный клуб, зоны отдыха. Комфорт и приватность – закрытая среда с собственной рекреационной зоной. Рост туристического потока – «Лесочи» переформатирует привычный образ отдыха в Сочи.

Загородный квартал «Лесочи» — это новая философия жизни в Сочи. Баланс между уединением и динамичной средой, где можно отключиться от суеты, но не выпадать из жизни. И теперь это признанный лучший загородный проект Юга России.

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