Саратовский завод РМК выиграл тендер на изготовление вертикального резервуара объемом 30 тыс. кубометров для транспортировки и хранения нефти в интересах одной из крупнейших нефтепроводных компаний. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Транснефть-Прикамье» получит нефтехранилище за 100 млн рублей

Фото: Сайт АО «Транснефть - Прикамье» «Транснефть-Прикамье» получит нефтехранилище за 100 млн рублей

Фото: Сайт АО «Транснефть - Прикамье»

Как стало известно «Ъ Волга-Урал», заказчиком является казанское АО «Транснефть — Прикамье». По данным экспертов, оценочная стоимость аналогичных резервуаров варьируется от 80 до 100 млн руб.

В пресс-службе РМК отметили, что производство резервуара начнется в августе 2025 года. Завершить все работы, включая доставку, планируется до апреля 2026 года. При его изготовлении будет использоваться только российская сталь одного из крупнейших металлургических заводов страны.

Саратовский завод РМК регулярно поставляет продукцию различным структурам «Транснефти». В прошлом году было изготовлено 4325 тонн металлоконструкций, с начала этого года — уже 600 тонн. В апреле 2025 года компания начала отгрузки металлоконструкций для строительства резервуара объемом 20 тыс. куб. м для «Транснефть — Западная Сибирь».

Анар Зейналов