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В Самаре расследуют драку водителей автобусов

Полиция проводит проверку информации о конфликте водителей автобусов в Самаре. Инцидент произошел на 18 км Московского шоссе утром в среду, 28 мая. Об этом сообщает областное ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики устанавливают личности участников происшествия, а также обстоятельства и очевидцев инцидента. Конфликт сняли на видео очевидцы и разместили в интернете.

Авторы публикации утверждают, что инцидент произошел между водителями автобусов. На видео дерутся мужчины возле остановившегося автобуса №67 и маршрутного такси. Перевозчики конфликт не комментируют.

Георгий Портнов

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