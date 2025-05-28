В Самаре расследуют драку водителей автобусов

Полиция проводит проверку информации о конфликте водителей автобусов в Самаре. Инцидент произошел на 18 км Московского шоссе утром в среду, 28 мая. Об этом сообщает областное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики устанавливают личности участников происшествия, а также обстоятельства и очевидцев инцидента. Конфликт сняли на видео очевидцы и разместили в интернете.

Авторы публикации утверждают, что инцидент произошел между водителями автобусов. На видео дерутся мужчины возле остановившегося автобуса №67 и маршрутного такси. Перевозчики конфликт не комментируют.

Георгий Портнов