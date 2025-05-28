Поставщики питания в Пулково потребовали наказать оператора аэропорта за «блокаду»

Компании «Транспит Северо-Запад» и «Флай Сервис», поставляющие бортовое питание для авиакомпаний в Пулково, опровергли заявления оператора аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), который сообщил, что досмотр поставщиков, чьи цеха расположены за границами транспортной инфраструктуры, возможен на всех контрольно-пропускных пунктах без ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По факту с 8:00 18 мая ВВСС осуществляет досмотр бортовых запасов, поставляемых указанными организациями авиакомпаниям, только на двух контрольно-пропускных пунктах. Ни одно из них не оборудовано досмотровым оборудованием, габариты которого позволяют досматривать бортовое питание, скомплектованное в стандартные авиационные телеги (ATLAS).

В результате таких действий руководства аэропорта поставщикам и многим авиакомпаниям причинены существенные неудобства и значительный материальный ущерб. Иностранные авиакомпании flydubai, Emirates до предоставления выбранному поставщику нормальных условий досмотра вынужденно ушли на программу с загрузкой питания на обратные рейсы из базового аэропорта.

Часть российских авиакомпаний, в числе которых «ЮТэйр» и «Уральские авиалинии», вынужденно приостановили заказы бортового питания у действующих поставщиков и перешли на обслуживание в АО «Аэромар», для которого аэропорт создал КПП для досмотра бортового питания, оборудованный необходимыми досмотровыми установками.

Доступа на данный КПП у операторов «Транспит Северо-Запад» и «Флай Сервис» по-прежнему нет. До устранения дискриминационных условий, созданных ВВСС, авиакомпании вынуждены заказывать питание у «Аэромара» по завышенным ценам. В связи с указанными обстоятельствами компании-поставщики обратились в ФАС и правоохранительные структуры. В итоге ВВСС обязали исправить ситуацию до 26 мая, однако ничего не было сделано.

«ООО "Транспит Северо-Запад" оценивает свои убытки в результате этих событий в размере утраты 50% объема от общего ранее поставляемого в аэропорт Пулково объема бортового питания»,— говорится в сообщении.

Тем не менее, компания по-прежнему продолжает обеспечивать питанием авиаперевозчиков, которые согласились с доставкой в буфетно-кухонном оборудовании, габариты которого позволяют проходить досмотр в установках на двух КПП. Такая схема досмотра ВВСС неудобна для авиакомпаний при дальнейшем обслуживании пассажиров на борту и занимает значительное время.

Ранее «Ъ-СПб» подробно сообщал о конфликте между оператором петербургского аэропорта и компаниями-поставщиками. Подробнее читайте в материале «Пулково порекомендовали антимонопольный рацион».

Андрей Маркелов