Пулково порекомендовали антимонопольный рацион

Санкт-Петербургское управление ФАС вынесло предупреждение оператору аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) в связи с обращением поставщика бортового питания ООО «Транспит Северо-Запад». По мнению ведомства, действия оператора привели к созданию преимущественных условий для другого поставщика — АО «Аэромар» — и дискриминационных условий для ООО «Транспит Северо-Запад». Управление просит устранить нарушение до 26 мая. Юристы считают, что сделать это не представляется возможным и, скорее всего, вынесенное предупреждение обернется еще одним разбирательством УФАС и ВВСС в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заявитель ООО «Транспит Северо-Запад» обратился в Санкт-Петербургское управление ФАС, указав, что оператор аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» ограничил организации предполетный досмотр бортового питания, поставляемого на воздушные суда. УФАС установило, что поставщиками бортового питания в Пулково являются две компании: ООО «Транспит Северо-Запад» и АО «Аэромар». В настоящее время в аэропорту осуществлять предполетный досмотр бортового питания можно на определенном КПП, на котором работает только «Аэромар». Питание, не прошедшее предполетный досмотр, согласно действующему законодательству, не может быть доставлено на борт.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Транспит Северо-Запад» зарегистрировано 23 марта 2010 года в Москве. Учредителями общества через ООО «Транспит Логистик» выступают Александр Семечкин и Олег Ермаков. Согласно финансовой отчетности компании, ее выручка в 2024 году составила 3,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 173,5 млн. АО «Аэромар» зарегистрировано 30 ноября 1995 года в Химках (Московская область). Сейчас сведения об учредителях скрыты. По информации системы «СПАРК-Интерфакс» из раскрытия других эмитентов, в 2022-м 51% в уставном капитале компании принадлежало ПАО «Аэрофлот». Выручка АО в прошлом году была равна 19,4 млн, а чистый убыток — 511,3 млн.

УФАС выявило в действиях ВВСС признаки нарушения антимонопольного законодательства и выдало компании предупреждение. «ООО "Воздушные ворота Северной столицы" необходимо создать равные условия для обеих компаний до 26 мая 2025 года. В случае неисполнения ведомство возбудит антимонопольное дело»,— говорится в сообщении ведомства.

13 мая пресс-служба ВВСС сообщила, что с 17 мая комплектацию бортового питания на территории аэропорта будет осуществлять компания «Аэромар». «Изменения связаны с принятием постановления Правительства РФ № 1779 от 25.10.2023 и прекращением с 1 марта 2025 года действия Федеральных авиационных правил "Требования авиационной безопасности к аэропортам", утвержденных приказом Минтранса России от 28.11.2005 № 142. Нововведения исключили возможность осуществлять досмотр бортовых запасов за пределами зоны транспортной безопасности. В соответствии с требованиями законодательства оператор аэропорта Пулково прекратил досмотр в цехе комплектации бортового питания "Транспит Северо-Запад", расположенном за территорией аэропорта. О вынужденном прекращении сотрудничества предприятие было уведомлено заранее в сроки, установленные договором»,— указывается в релизе оператора аэропорта.

В сообщении подтверждается, что с 17 мая 2025 года единственным оператором бортового питания, чей цех находится на контролируемой территории аэропорта и оснащен необходимым досмотровым оборудованием, будет компания «Аэромар».

В ответ на запрос редакции в пресс-службе ВВСС отметили, что о готовящихся изменениях в законодательстве, регулирующем транспортную безопасность, поставщики бортового питания были уведомлены еще в 2024 году. «В целях обеспечения соблюдения прав пассажиров и предоставления возможности внести изменения в существующие схемы доставки бортового питания и других запасов к местам стоянки воздушных судов ВВСС заблаговременно (не менее чем за два месяца) выслало уведомление ООО "Транспит Северо-Запад"»,— заверяют в ВВСС.

Уточним, что ООО «Транспит Северо-Запад» с 2018 года заявляло о намерении построить и оборудовать собственный цех на границе контролируемой территории аэропорта, но так и не завершило указанные работы. «Все участники рынка понимали, что законодатель закроет возможность досмотра бортового питания вне контролируемой зоны. И подготовка к этому процессу началась и со стороны аэропорта, и со стороны ответственных поставщиков питания заблаговременно»,— подчеркивают в ВВСС.

В «Воздушных воротах Северной столицы» также утверждают, что «Транспит Северо-Запад» имеет доступ к существующим КПП, где разрешено проводить досмотр: «Мы опровергаем сообщения об ограничении доступа к инфраструктуре и подтверждаем невозможность осуществлять досмотр вне границ контролируемой территории».

«Я предположу, что именно этой позиции оператор аэропорта будет придерживаться в суде в случае, если дойдет до административного дела и предписания, выдачу которого можно назвать вполне вероятным, с учетом того, что устранить нарушение в столь сжатые сроки, очевидно, невозможно»,— говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Если дело дойдет до суда, а вероятность этого довольно высокая, продолжает юрист, такая позиция при наличии доказательств предпринимавшихся аэропортом мер (писем, предупреждений, уведомлений и т. д.) вполне может убедить суд в необоснованности решения УФАС.

Ситуация, при которой «Аэромар» станет единственным поставщиком бортового питания, в целом не является нарушением, комментирует руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. «Сам по себе статус "монополиста" не запрещен действующим законодательством, а лишь предполагает более строгий контроль за его действиями»,— напоминает он.

Обжалование предупреждения в суде не является препятствием для возбуждения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства, добавляет господин Никитин. Напротив, возбуждение такого дела является обязательным для антимонопольного органа в случае невыполнения предупреждения в установленные сроки и при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства. «В то же время антимонопольный орган вправе приостановить рассмотрение возбужденного дела о нарушении антимонопольного законодательства до принятия арбитражным судом итогового судебного акта по делу об обжаловании предупреждения или вступления этого акта в законную силу»,— обращает внимание эксперт Vegas Lex.

Неисполнение в срок предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства влечет за собой административную ответственность, в том числе в виде оборотного штрафа, в зависимости от обстоятельств нарушения. Кроме того, антимонопольный орган вправе обратиться в суд с иском о понуждении к исполнению вынесенного предписания. В настоящее время суды уже рассматривают разбирательство УФАС с ООО «Воздушные ворота Северной столицы». В конце апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал иск ВВСС против УФАС по делу о монопольно высоких ценах на парковку в аэропорту (см. «Ъ-СПб» от 22.04.2025). Управление антимонопольной службы намерено подать апелляцию на решение суда первой инстанции.

Александра Тен