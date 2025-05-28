В квартале в центре Уфы планируют установить единую охранную зону 74 объектов

Правительство Башкирии может утвердить объединенную охранную зону 74 объектов культурного наследия, расположенных в квартале улиц Ленина, Коммунистической, Цюрупы и Октябрьской революции, а также на территории, примыкающей к Дому Блохина и зданию «Наркомата местной промышленности». Проект соответствующего постановления опубликован Башкультнаследием на официальном портале республики для антикоррупционной экспертизы. Процедура проводится до 6 июня.

В числе памятников культурного наследия, территории которых попали в единую охранную зону, — Доходный дом Поносова, Городское Чижевское здание, Видинеевский дом, Училище землемерное, Бывший особняк лесопромышленника Чижова», Памятник Цюрупе, Полиция главная, Церковь Спасская, Дом жилой Тушновых и другие.

В границах единой охранной зоны планируется установить запрет на строительство, за исключением линейных объектов и связанных с сохранением и восстановлением исторической среды работ. Не допускается установка рекламы и вывесок, применение в отделке фасадов строительных материалов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды (сайдинга, сэндвич-панелей, керамогранита и так далее), использование черного, ярких и неоновых цветов. Также запрещены изменение трассировки улиц и высоты тротуаров при ремонте дорог, размещение базовых станций сотовой связи и так далее.

Наталья Балыкова