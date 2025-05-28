Совбез созвал друзей и недругов

Перспективы создания новой архитектуры глобальной безопасности обсуждались в среду, 28 мая, в Москве на крупном международном форуме, организованном Совбезом РФ. В ходе мероприятия, участие в котором приняли высокопоставленные силовики из 104 стран — в основном Глобального Юга и Востока, российские официальные лица объясняли гостям, чем плох нынешний, выгодный только Западу миропорядок и что нужно создать взамен. Среди делегатов были и представители недружественных России стран, в том числе впервые за несколько лет — дипломаты из США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в России в 13-й раз (она открылась во вторник, 27 мая, и завершится в четверг, 29 мая). В предыдущие годы форум проводился в разных российских городах (в 2024 году — в Санкт-Петербурге), на сей раз — в национальном центре «Россия» в Москве. Для Сергея Шойгу, ставшего секретарем Совета безопасности РФ (организатора форума), это первая подобная конференция. На его приглашение откликнулись 126 делегаций из 104 стран, возглавляемых секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.

Среди участников большая часть представляет страны Глобального Юга и Востока. На полях форума у Сергея Шойгу во вторник и среду состоялся настоящий переговорный марафон: со многими главами делегаций он провел отдельные встречи, включая куратора китайских спецслужб Чэнь Вэньцина, министра госохраны КНДР Ли Чхан Дэ, секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана, президента Республики Сербской Милорада Додика. В рамках форума также прошли неформальные встречи делегаций АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ. При этом в конференции принимают участие и представители государств, признанных властями РФ недружественными, включая Южную Корею, Сингапур и Швейцарию. В этом году впервые за долгое время на мероприятие были приглашены и представители США. Американская делегация представлена двумя сотрудниками посольства США в России.

Ключевой темой мероприятия стали перспективы создания новой архитектуры глобальной безопасности. Она, как следует из выступлений российских официальных лиц, должна заменить собой нынешний миропорядок, выгодный в основном западным странам.

Этой темы в видеообращении к участникам форума коснулся и президент РФ Владимир Путин. «Новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой. Все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран»,— заявил он.

По словам Владимира Путина, необходимо сделать Евразийский континент «пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и культурного развития». «Полагаем, что основой для создания такой универсальной системы безопасности могли бы стать уже имеющиеся и хорошо зарекомендовавшие себя многосторонние форматы взаимодействия, такие как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие»,— предложил президент.

Констатировав, что на встрече широко представлены государства Глобального Юга и Востока, Владимир Путин заявил, что «именно они, по сути, формируют мировое большинство, стремятся активнее влиять на региональные и международные процессы, отстаивают принцип суверенного равенства и права на собственную модель развития». Выстраивая совместную работу, он призвал их опираться «на позитивный исторический опыт, на уроки прошлого», включая Вторую мировую войну, в ходе которой множество государств объединились «в борьбе со злом, нацизмом и милитаризмом».

Напрямую это ни один из высокопоставленных российских участников не сказал, но из их выступлений явно следовало, что Москва призывает страны «мирового большинства» объединиться против гегемонии «меньшинства», то есть, по сути, против Запада.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем обращении заявил, что западные страны систематически нарушают принцип суверенного равенства государств. «Если взять хронологию конфликтов после создания ООН и утверждения этого принципа (суверенного равенства государств.— “Ъ”), единогласно одобренного всеми, не было ни одного конфликта или кризиса, в котором Запад руководствовался бы уважением суверенного равенства государств. Никогда. Приглашаю на досуге посмотреть историю всех конфликтов, которые существовали за последние 80 лет»,— призвал он участников встречи.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в своем выступлении копнул еще глубже. «Ретроспективный анализ истории международных отношений показывает, что источником всех самых крупных военных конфликтов последних трех столетий являлся узкий круг едва ли не одних и тех же западноевропейских государств. Начиная с Семилетней войны 1756–1763 годов, которая впервые в истории велась сразу на пяти континентах, и заканчивая Второй мировой, мы видим одно и то же»,— заявил он. И сегодня, по словам Сергея Нарышкина, страны Запада продолжают «гегемонистские попытки изменить в свою пользу баланс сил в мире, что вновь угрожает глобальной и региональной безопасности».

Россия, как следует из выступлений представителей РФ, стремится к созданию многополярного мироустройства, чему противится Запад.

«В Америке и особенно в Европе еще есть немало тех, кто видит в многополярности не благо, а вызов и даже угрозу. Угрозу пресловутому порядку, основанному на правилах, которые Запад пытается установить после окончания холодной войны в их эгоистических интересах,— заявил на форуме Сергей Лавров.— В негодных целях международному сообществу навязывается представление, что многополярный мир — это хаос, борьба всех против всех. Мы с подобными трактовками согласиться не можем — они не отражают реальное положение вещей».

Не согласны в Москве и с продвигаемым некоторыми западными политическими деятелями тезисом о неизбежности соперничества и даже столкновения великих держав. «Возьмите отношения между Российской Федерацией и КНР — два великих соседа. Отношения развиваются динамично и, по оценке лидеров Китая и Российской Федерации, находятся в наилучшем состоянии за свою многовековую историю и по качеству являются гораздо более продвинутой формой взаимодействия, нежели чем классические союзы прошлой эпохи»,— отметил глава МИД РФ.

Занять «достойное место» в «формирующемся миропорядке» Запад, по мнению Сергея Нарышкина, все еще может, но для этого он должен «отбросить расистскую привычку навязывать другим странам собственные правила игры».

Сергей Лавров же призвал западные страны отказаться от «продавливания своих деструктивных, идеологических, внеправовых установок и начать добросовестно соблюдать принципы устава ООН».

Сергей Шойгу основной задачей «мирового сообщества» назвал «построение такой архитектуры безопасности, в основе которой лежали бы принципы равноправия и уважения культурно-цивилизационной самобытности». «Ценим, что такие подходы российской стороны находят живой отклик у большинства государств мира, представители которых прибыли в Москву»,— обратился он к участникам форума.

Среди тех, кому было предоставлено слово на панельной сессии, большинство действительно выступали с близких России позиций. Генсек Совета национальной безопасности при администрации президента Турции Окай Мемиш посетовал, что «существующий международный порядок не способен обеспечить мир, стабильность и справедливость» и «не может предложить эффективные решения проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество». Милорад Додик заявил, что специальная военная операция России на Украине «абсолютно оправданна», поскольку Россия «защищает не только себя, она защищает принципы международного права, борется против системы, которую нам навязывают в международных отношениях». А генсек ШОС Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что «безопасность не может быть привилегией избранных и не может обеспечиваться за счет безопасности других».

Делегаты из недружественных стран не выступали, но внимательно слушали. И иногда даже что-то конспектировали.

Елена Черненко