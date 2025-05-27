Больше чем союз

Россия и Китай подчеркивают прочность своих отношений на фоне разговоров о попытках США вбить клин между ними. Во вторник, 27 мая, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, принимая в Москве своего китайского коллегу Чэнь Вэньцина, заявил, что отношения двух стран, не являясь военно-политическим союзом, даже превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия. По его словам, они «обладают необходимой прочностью для противодействия давлению извне и не могут быть принесены в жертву сиюминутной политической конъюнктуре». Консультации прошли на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, на которую впервые за несколько лет были приглашены и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и член Политбюро ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и член Политбюро ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Москве прошли российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Такие переговоры происходят между спецслужбами, правоохранительными и надзорными органами двух стран, нынешняя встреча стала десятой по счету. Открывая консультации, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения РФ и КНР находятся «на беспрецедентно высоком уровне» и переживают «наилучший период за всю историю». «Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, неизменно придерживаются принципов уважительного, равноправного, доверительного сотрудничества. Москва и Пекин оказывают решительную взаимную поддержку по ключевым для обеих стран вопросам»,— отметил он.

Не являясь военно-политическим союзом, российско-китайские отношения, по словам Сергея Шойгу, «превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия».

«Связи между Россией и Китаем зрелы, имеют самостоятельную ценность, обладают необходимой прочностью для противодействия давлению извне и не могут быть принесены в жертву сиюминутной политической конъюнктуре»,— продолжил он.

Центральную роль в продвижении двусторонних отношений играет, по словам секретаря российского Совбеза, доверительный диалог лидеров двух стран. Сергей Шойгу напомнил о недавнем визите в Москву председателя КНР Си Цзиньпина по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И сообщил: в сентябре состоится ответный визит президента РФ Владимира Путина в Китай на торжества, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией.

Китайскую делегацию на консультациях возглавлял член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин. «Отношения между нашими странами являются образцовыми для отношений между крупными державами и отмечаются стратегическим партнерством и взаимодействием. Сообща в последние годы мы реагируем на любые вызовы, и сотрудничество между нами развивается во всестороннем направлении»,— сказал он в своем ответном слове.

По словам Чэнь Вэньцина, Китай и Россия совместно противостоят «любым попыткам нанесения убытка суверенитету, безопасности и интересам развития». «Вместе мы боремся с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, с незаконным оборотом наркотиков и другими вопросами»,— добавил он.

Консультации двух делегаций прошли на полях открывшегося в Москве трехдневного форума высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, созванного Совбезом РФ. Мероприятие проходит в национальном центре «Россия» при участии 125 делегаций из более чем 100 стран Глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций. Иностранным гостям предлагается помимо панельных сессий и семинаров ознакомиться с выставками, организованными Рособоронэкспортом, Национальной ассоциацией информационной безопасности и Министерством культуры РФ. Отдельные стенды посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, преступлениям киевского режима в ходе СВО на Украине, западному трофейному оружию, захваченному или пораженному в ходе СВО. Часть этой экспозиции Сергей Шойгу показал своему китайскому коллеге Чэнь Вэньцину.

Отметим, что на форум силовиков Совбез РФ впервые за несколько лет пригласил и официальную делегацию из США. Приняли ли американцы это приглашение, заранее не сообщается. Это станет известно в среду, когда делегаты соберутся в одном зале.

С возвращением в Белый дом Дональда Трампа и в связи с его заявлениями о готовности нормализовать отношения с Россией в Вашингтоне разгорелась дискуссия о возможностях США вбить клин в отношения Москвы и Пекина. Об этом открыто говорят официальные лица (к примеру, госсекретарь США Марко Рубио) и рассуждают близкие к Республиканской партии мозговые центры. В СМИ эта идея получила название «обратный Никсон». В 1972 году тогдашний президент США Ричард Никсон стал первым американским лидером, посетившим Китай в попытке сблизиться с ним для противостояния СССР.

Сергей Шойгу в своем вступительном слове на встрече с Чэнь Вэньцином третьи страны не упоминал, но его слова о том, что отношения между Москвой и Пекином «обладают необходимой прочностью для противодействия давлению извне» и «не могут быть принесены в жертву сиюминутной политической конъюнктуре», были явным посланием и для Вашингтона.

Елена Черненко