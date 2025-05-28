Акционеры пермского производителя водки оставили себя без дивидендов

Пермское АО «Бастион» опубликовало итоги годового собрания акционеров, состоявшегося 22 мая. В состав совета директоров вошли три представителя основного акционера завода — «НоваБев Групп»: заместитель финансового директора ПАО «НоваБев Групп» Елена Пензель, гендиректор АО «Уссурийский бальзам» Дмитрий Ерохин, бывший директор «Бастиона» Елена Кочетова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Акционеры завода решили не выплачивать дивиденды и оставить их обществу. Чистая прибыль компании за 2024 год составила 107,4 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 37,6% (в 2023-м — 78 млн руб.). Выручка общества выросла на 16,4%, достигнув 4 млрд руб. против 3,5 млрд руб. годом ранее.

На балансе общества находится нераспределенная прибыль в размере 289 млн руб. АО «Бастион» лишь по итогам 2021 года выплачивало дивиденды, и тогда это была внушительная сумма: общество сразу заплатило акционерам 2,9 млрд руб. (77 тыс. руб. на одну акцию). Это была прибыль, скопившаяся с 2004 года.

АО «Бастион» занимается производством алкогольной продукции. Предприятие было создано на базе Пермского винодельческого завода, основанного в 1942 году. До 2017 года завод назывался «Уралалко», затем был переименован в «Бастион осн. 1942 г.». С 2003 года компания входит в алкогольный холдинг России «Белуга групп» (до 2017 года — ГК «Синергия»).