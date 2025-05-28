Более 60% иностранного турпотока на Розу Хутор занимают туристы из стран СНГ

На сочинском курорте «Роза Хутор» выявили стабильный интерес туристов из стран СНГ к услугам горного туризма, сообщает заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму горного курорта Сергей Хворостяный на заседании Совета по туризму стран СНГ. Доля гостей из соседних государств от общего числа иностранных туристов достигает 65% в зависимости от сезона — как в летний, так и в зимний период, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Если говорить про "Розу Хутор", то в прошлом году около 1,5 тыс. гостей — это туристы из СНГ. Это наши коллеги из Беларуси, второе место занимает Казахстан, третье забрал Узбекистан. Это круглогодичная статистика, и она очень важна для устойчивого развития курортов. Мы точно знаем, сколько приехало россиян и сколько — из других стран»,— уточнил господин Хворостяный.

Характерным примером взаимной интеграции стало сотрудничество между курортами «Роза Хутор» и казахстанским «Шымбулаком». В конце 2018 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого провели перекрестные мероприятия и презентации. В 2019 году, после реализации этой программы, турпоток из Узбекистана на «Розу Хутор» удвоился.

«Если обычно где-то около 700 человек приезжало к нам из Узбекистана, то после совместных мероприятий с "Шымбулаком" эта цифра выросла до 1,4 тыс.,— отметил господин Хворостяный.— Эти усилия моментально дали отдачу и увеличили количество гостей из наших стран».

По мнению эксперта, такие инициативы не только стимулируют рост турпотока, но и способствуют созданию устойчивых партнерских связей между туристическими центрами стран СНГ.

«Ъ-Сочи» писал, что горнолыжный курорт ожидает рост турпотока из стран Персидского залива в 1,5 раза в 2025 году. В прошлом году курорт посетили свыше 6 тыс. гостей из Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Андрей Куценко, Мария Удовик