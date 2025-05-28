Спрос на обручальные кольца в Краснодаре вырос на 81%
В Краснодаре отмечается значительный рост продаж свадебных колец в Краснодаре. С марта по май 2025 года объем приобретенных обручальных колец увеличился на 81% по сравнению с весной прошлого года, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Sokolov.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Пиковые показатели продаж пришлись на апрель. Помимо Краснодара, существенный рост спроса наблюдался в Калининграде (62%) и Сочи (53%).
Интерес к помолвочным кольцам в Краснодаре вырос еще значительнее — на 89%. При выборе обручальных украшений местные жители отдавали предпочтение серебру и красному золоту, а для помолвочных — серебру и белому золоту. Среди вставок в обручальных кольцах лидировали бриллианты, а в помолвочных — фианиты.