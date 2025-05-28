Оперативный штаб создан после гибели пяти подростков в Иркутской области

Оперативный штаб создан в Байкальске Иркутской области после гибели подростков в частном доме. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Пятеро несовершеннолетних погибли, еще четверо находятся в больнице.

Для работы на месте выехали заместитель губернатора региона Вячеслав Эглит и заместитель председателя Правительства Валентина Вобликова. С командой психологов также на место отправился глава Минздрава Андрей Модестов, глава Минобра Максим Парфенов, глава Минсоца Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.

По предварительной информации главы Байкальска Василия Темгеневского, подростки, с разрешения родителей, компанией отмечали день рождения в частном доме СНТ «Горный Байкал». В какой-то момент один из участников достал нож и начал нападать на тех, кто был в доме.

Следователями установлено, что нападавший также поджёг дом и погиб. Раненых госпитализировали. 14-ти летний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о покушении на убийсво. Ни один из подростков не состоял на учёте в КДН.