Тела пятерых подростков нашли в СНТ в Приангарье

Пятеро подростков погибли в Байкальске Иркутской области, их тела нашли в сгоревшем доме. Об этом сообщили в Следкоме. Уголовное дело завели по статье о покушении, а также на на убийство более двух лиц (ст. 105 УК).

В ночь на 28 мая в Байкальске в СНТ «Горный Байкал» загорелся частный дом. На месте происшествия нашли тела пятерых несовершеннолетних.По данным следствия, молодые люди находились в доме. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом.

В ведомстве уточнили, что четверо подростков скончались на месте, еще четверых доставили в больницу. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и погиб в пожаре.