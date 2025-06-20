«Особый упор будет сделан на расширение несырьевых секторов экономики»

На Ставрополье реализуют «прорывные» проекты. Среди приоритетных направлений — создание кластера по производству удобрений и азотных соединений, строительство ветроэлектростанций, развитие логистических центров. Планируется, что к 2030 году общий объем инвестиций по ним достигнет 719,4 млрд руб. Что изменится в регионе в результате реализации прорывных проектов, а также почему важно развивать отрасли по видам экономической деятельности с высокой добавленной стоимостью, в интервью Guide рассказал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края

GUIDE:В прошлом году Ставропольский край продемонстрировал рост по основным экономическим показателям. С каким потенциалом регион начал 2025 год?

Антон Доронин: В первом квартале 2025 года положительная динамика сохранилась. Индекс промышленного производства вырос на 1,1%, а объем отгруженных товаров собственного изготовления — на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Строительная отрасль региона демонстрирует значительный подъем: объем ввода жилья в эксплуатацию увеличился в 1,4 раза. Выросли также показатели в социально-экономической сфере — средняя заработная плата повысилась на 16,8%, а оборот розничной торговли прибавил 1,3%. При этом в аграрном секторе наблюдается небольшой спад: производство сельскохозяйственной продукции сократилось на 3,1%, а поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 1,8%. Эти результаты планируем улучшить к концу текущего года.

G: Какие экономические механизмы на Ставрополье реализуются для роста ВРП?

А. Д.: Ставропольский край в 2025 году приступил к реализации шести прорывных проектов в рамках новой модели экономического развития, одобренной премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Программа стартовала в 2025 году, сразу после завершения предыдущего цикла национальных проектов.

Среди ключевых направлений — создание кластера по производству удобрений и азотных соединений, строительство ветроэлектростанций в рамках зеленой энергетики, развитие агропромышленного кластера, строительство комплекса по производству животноводческой продукции, развитие логистических центров и повышение туристического потенциала Кавказских Минеральных Вод.

Общий объем инвестиций к 2030 году достигнет 719,4 млрд руб., причем 717,6 млрд руб. составят частные вложения. Реализация этих проектов позволит создать почти 38,3 тыс. рабочих мест со среднемесячной заработной платой более 90 тыс. руб.

Предыдущий цикл национальных проектов, завершившийся 31 декабря 2024 года, привлек в край около 113 млрд руб. За шесть лет в эксплуатацию ввели 2295 различных объектов строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства.

Отдельно хочу остановиться на проекте развития региона Кавказских Минеральных Вод. Учитывая возможности КМВ и растущий спрос на оздоровительные услуги в здравницах, краевое правительство выступило с инициативой создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Курорты Кавказских Минеральных Вод». Заявка Ставрополья получила одобрение профильных федеральных ведомств и находится на рассмотрении в правительстве России. С 14 якорными инвесторами из числа отечественных компаний подписаны соглашения о намерениях по реализации инвестпроекта. Планируемый объем внебюджетных вложений составит более 120 млрд руб.

Формирование особой экономической зоны и воплощение запланированных инвестиционных проектов позволит создать на Кавминводах современный круглогодичный курорт международного класса, привлекательный для повторных посещений. Кроме того, в текущих сложных экономических условиях стабильному росту экономики региона будут способствовать различные программы поддержки малого и среднего бизнеса.

G: Расскажите об объемах инвестиций в регион в текущем году.

А. Д.: По итогам 2024 года объем инвестиций в Ставропольском крае составил 383,9 млрд руб., что обеспечило региону 26-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации. Показатель остался на уровне 2023 года (+1%).

За последние восемь лет в крае наблюдается стабильный рост капиталовложений. Лишь 15 субъектов России смогли продемонстрировать положительную динамику в период с 2017 по 2024 годы. Усилия региональных властей получили признание Агентства стратегических инициатив — Ставрополье поднялось на три пункта и заняло 20-е место в национальном рейтинге. Добились динамики благодаря работе по внедрению регионального инвестиционного стандарта.

Локомотивами инвестиционного роста выступают строительство, агропромышленный комплекс и торговля. Самым наглядным индикатором активности является динамика роста нашего инвестиционного портфеля. Если в 2019 году в крае насчитывалось 210 инвестпроектов на сумму 169 млрд руб., то сейчас их количество выросло до 309 с общим объемом финансирования 354,4 млрд руб. Считаю, что эта динамика во многом обеспечена эффективной политикой в области предоставления земли, включая выделение участков без проведения торгов.

На 2025 год установлен целевой показатель в 391,6 млрд руб. инвестиций. Ставим себе цель сохранить положительную динамику и выполнить поручение президента об обеспечении ежегодного роста инвестиций в регион не менее чем на 10%.

G: Назовите крупные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), которые уже реализованы в Ставропольском крае. Какие находятся на стадии реализации?

А. Д.: В Ставропольском крае уже реализовано несколько масштабных проектов в рамках государственно-частного партнерства. В регионе заключено 39 соглашений в самых разных сферах. Договоры охватывают широкий спектр направлений: от дорожной и водной инфраструктуры до культуры, спорта и здравоохранения.

Самым знаковым проектом выступает реставрация санатория «Кисловодск» — объекта культурного наследия 1934 года. Благодаря инвестициям в размере 1,9 млрд руб. его удалось полностью обновить и превратить в современную четырехзвездочную здравницу на 460 мест, которая принимает туристов со всей России.

Кроме того, с использованием инструментов государственно-частного партнерства благоустроено Курортное озеро в Железноводске — оно сегодня стало настоящим местом притяжения и для гостей, и для жителей региона. Работа по реализации новых инициатив в рамках государственно-частного партнерства продолжается.

В I квартале 2025 года средняя зарплата выросла на 16,8%, а оборот розничной торговли — на 1,3% год к году

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Ставропольского края

В Кисловодске, в районе улицы Заозерной, при участии частного инвестора создается современная зона отдыха. Проект реализуется в рамках механизма концессии, объем инвестиций составляет порядка 19 млн руб. Это еще один шаг к развитию комфортной городской среды для жителей и туристов.

В Ставрополе ведется реконструкция здания бывшей бани. Это непростой объект с точки зрения архитектурных решений, но благодаря инвестициям в размере более 45 млн руб. он получит новую жизнь с сохранением исторического облика и новым функционалом.

Взаимодействие бизнеса и власти в крае демонстрирует отличные результаты. Такой подход позволяет эффективно решать социально-экономические задачи, привлекая частные инвестиции в важные для населения проекты.

G: Как регион готовится к ПМЭФ-2025?

А. Д.: В рамках Петербургского международного экономического форума Ставропольский край планирует подписать ряд соглашений в сфере торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Одним из приоритетных направлений развития края является поддержка местного бизнеса. В том числе планируем развивать наше малое и среднее предпринимательство путем увеличения на российских маркетплейсах доли товаров, произведенных Ставропольскими товаропроизводителями. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Ставропольского края за 2023 год составила 30,2%.

G: Какие прогнозы вы можете дать на экономический 2025 год?

А. Д.: Несмотря на санкционное давление, по многим экономическим показателям динамика в Ставропольском крае оказалась положительной. На протяжении нескольких лет наш край — лидер по уровню социально-экономического развития в Северо-Кавказском федеральном округе по объему валового регионального продукта. Рост динамики ВРП края является одной из важнейших стратегических целей социально-экономического развития края.

Основными драйверами экономического развития края многие годы остаются отрасли реального сектора: обрабатывающая промышленность, торговля и сельское хозяйство.

По оценке минэкономразвития края, валовой региональный продукт края в 2025 году достиг 1,8 трлн руб., продемонстрировав рост на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель существенно превышает общероссийский темп роста в 2,5%. В 2024 году объем ВРП составлял почти 1,6 трлн руб. с приростом 6,8%, что также значительно опережало среднероссийский показатель в 4,1%.

В 2025 году в структуре ВРП Ставропольского края увеличились доли торговли оптовой и розничной (0,5%), операций с недвижимым имуществом (0,3%) и государственного управления с обеспечением военной безопасности (0,2%). Годом ранее наибольший рост показали сферы государственного управления и обеспечения военной безопасности (1,9%), транспортировки и хранения (1,4%), информации и связи (0,8%).

За последние несколько лет значительная доля ВРП приходится на виды экономической деятельности с низкой добавленной стоимостью: торговлю, ремонт автотранспорта, а также сельское хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство.

Считаем необходимым развивать отрасли по видам экономической деятельности с высокой добавленной стоимостью. Особый упор будет сделан на расширение несырьевых секторов экономики. Среди приоритетных направлений выделены информационные технологии, биотехнологии, фармацевтическая промышленность, авиастроение, производство космических аппаратов, приборостроение, изготовление радио- и телеоборудования, средства связи и вычислительная техника.

Кроме того, в перечень стратегически важных сфер включены зеленые технологии, туристический бизнес, агроэкотуризм, внедрение инновационных разработок в пищевую и перерабатывающую индустрию. Внимание планируется уделить также трансформации производственных процессов в сторону малоотходных и безотходных технологий.

Беседовала Тат Гаспарян