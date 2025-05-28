Капремонт «Дома с павлином» в Петербурге обойдется бюджету в 33 млн рублей

Компания ООО «Стройресурс» определена подрядчиком по реставрации памятника регионального значения «Особняк купца П.И. Иванова», известный как «Дом с павлином». Объект расположен по адресу: Большая Пороховская улица, д.18, лит. А. На соответствующую информацию на сайте госзакупок обратил внимание «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Здание особняка принадлежит администрации Красногвардейского района Петербурга, в нем располагается центральная бухгалтерия госучреждения. Она же выступает заказчиком капитального ремонта. Общая стоимость работ составит 33,08 млн рублей, срок исполнения — до 31 декабря 2025 года. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет выполнить работы по укреплению фундамента здания, отреставрировать оконные и дверные проемы, плинтусы, полы, а также провести покрасочные работы.

Особняк купца П.И. Иванова был построен в 1901 году по проекту М.М. Софронова. Он известен сохранившимся камином «Павлин», давшим ему народное название «Дом с павлином». В советское время в здании располагались школа № 17 и детский сад «Теремок». В 2023 году особняк вместе с прилегающим к нему доходным домом П.И. Иванова были включены в реестр памятников регионального значения.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», особняк купцов Колобовых, расположенный на Песочной набережной в Петербурге, был выставлен на торги за 800 млн рублей.

Андрей Кащавцев